أنتويرب يفوز بالدوري البلجيكي لأول مرة منذ 66 عاماً

المصدر: رويترز

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سجل توبي ألدرفيريلد هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدي رويال أنتويرب لقب دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم لأول مرة منذ 66 عاما في موسم مثير تفوق فيه على ريسنج جنك ويونيون سان جيلواز في صراع ثلاثي على اللقب اليوم الأحد.

وتعادل أنتويرب 2-2 مع مضيفه جنك لينهي الموسم متقدما بنقطة على جنك وسان جيلواز، الذي كان بإمكانه الفوز باللقب لأول مرة في 88 عاما لكنه فرط في فرصته في مباراته الأخير أمام ضيفه كلوب بروج بطل الموسم الماضي.

وبدا أنتويرب خارج سباق اللقب قبل دقيقة واحدة من النهاية حين كان متأخرا 2-1 بينما تقدم سان جيلواز 1-صفر على كلوب بروج لكن الدقائق الأخيرة في المباراتين قلبت سباق البطولة رأسا على عقب.

وأدرك ألدرفيريلد التعادل بينما انهار سان جيلواز باستقباله ثلاثة أهداف ليخسر أمام بروج ويحصد أنتويرب اللقب.

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