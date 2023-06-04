مدرب اتحاد العاصمة: أنا أسعد شخص في العالم

المصدر: رويترز

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وصف عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة نفسه بأنه "أسعد شخص في العالم" بعد أن قاد الفريق الجزائري للتتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه أمس السبت.

وخسر اتحاد العاصمة المعركة الأخيرة بهزيمته على أرضه 1-صفر من يانج أفريكانز التنزاني الليلة الماضية، لكنه كسب الحرب في النهاية مستفيدا من فوزه 2-1 في دار السلام في ذهاب النهائي الأسبوع الماضي، ليحرز الكأس بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

وعانى اتحاد العاصمة من الضغوط والتوتر وسط جماهيره الغفيرة في الجزائر، واستقبل هدفا مبكرا من ركلة جزاء بينما أهدر أصحاب الضيافة ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وقال بن شيخة في مؤتمر صحفي عقب التتويج "أشكر الجميع دون استثناء، وخاصة اللاعبين الذين كافحوا من أجل الفوز وجماهير اتحاد العاصمة والجماهير التي لا تشجعنا ولكنها دعمتنا اليوم".

وأضاف "خلال أشهر قليلة فزت بلقبين قاريين (حقق كأس السوبر الأفريقية مع نهضة بركان المغربي في سبتمبر الماضي) لكن السعادة الأكبر في إهداء اللقب الأفريقي لبلادي، لهذا أنا أسعد شخص في العالم حاليا.

"بعض أنصار الاتحاد قالوا لي خفنا أن نموت دون الفوز بلقب أفريقي".

وتابع "أوجه امتناني للإدارة التي وضعت ثقتها في شخصي، نجحت في إثبات نفسي في المغرب وتونس وعدت إلى الجزائر وحاليا نحن أبطال".

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