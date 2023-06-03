غوارديولا يحث لاعبي سيتي على استغلال فرصة حصد الثلاثية

المصدر: رويترز

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حث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه على استغلال فرصة لا تأتي في العمر إلا مرة واحدة بعد الفوز 2-1 على جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت.

وفاز سيتي بأول نهائي لكأس الاتحاد بين قطبي مانشستر، حيث انتصر بفضل هدفي إيلكاي جندوجان، وجاء بعد أيام من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في ستة مواسم مع المدرب الإسباني.

وأصبح غوارديولا ثالث مدرب بعد أرسين فينجر وأليكس فيرجسون يحصد ثنائية الدوري وكأس الاتحاد في إنجلترا أكثر من مرة، حيث سبق أن حقق هذا الإنجاز في موسم 2018-2019.

وبات بوسع غوارديولا أن يحقق إنجازا يوم السبت المقبل في إسطنبول حيث سيواجه إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيحاول حصد اللقب القاري لأول مرة وتكرار إنجاز يونايتد عندما حصد الثلاثية في موسم 1998-1999 مع فيرجسون.

وقال غوارديولا للصحفيين بعدما أحرز 11 لقبا مع سيتي منذ تعيينه في 2016 "نحن في موقف من المرجح ألا يتكرر أبدا مرة أخرى".

وأضاف "لن يكون كل شيء مكتملا إذا لم نحرز لقب دوري الأبطال الآن. يجب علينا الفوز بدوري الأبطال حتى يتم تقدير الفريق بالطريقة التي يستحق بها التقدير".

ولم يكن سيتي في أفضل حالاته أمام يونايتد اليوم في ويمبلي، رغم أنه بدأ بكل قوة وسجل جندوجان بعد 12 ثانية في أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد.

ورغم ذلك فإنه كان أفضل من يونايتد الذي أدرك التعادل بواسطة برونو فرنانديز من ركلة جزاء وحاول الضغط قرب النهاية للتعادل مجددا لكن من الصعب أن يشتكي من عدالة النتيجة النهائية.

وبكى غوارديولا بعد صفارة النهاية أثناء الاحتفال مع اللاعبين، قبل أن يبدأ التركيز سريعا على الصورة الأكبر التي تلوح في الأفق.

وقال غوارديولا الذي قاد برشلونة للفوز بثلاثية الدوري الإسباني ودوري الأبطال وكأس الملك في موسم 2008-2009 "الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي هو أمر مثير للمشاعر. الآن لأول مرة يمكنني الحديث عن الثلاثية... نحن على بعد مباراة واحدة".

وأضاف "أفكر فيما علينا فعله حتى نفوز على إنتر. تحدثت إلى اللاعبين عدة مرات. انسوا ذلك. يجب التركيز على ما نحتاج إلى فعله كي نفوز على إنتر".

وقد يتعين على سيتي التفكير في رحيل جندوجان المحتمل هذا الصيف إلى فريق غوارديولا القديم برشلونة.

ويبقى من الصعب تعويض لاعب الوسط الألماني البالغ عمره 32 عاما في تشكيلة غوارديولا، وأظهر مجددا قدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة.

وسجل غندوجان هدفين أيضا في انتصارين مهمين على إيفرتون وليدز يونايتد في الدوري في الجولات الأخيرة، وكان مؤثرا في تفوق سيتي على أرسنال في السباق على اللقب.

وقال غوارديولا "يا له من موسم. عندما جاء إلى مانشستر كانت المهارة حاضرة لديه، لكنه يملك عقلية استثنائية".

وردا على سؤال بخصوص مستقبل جندوجان، قال المدرب الإسباني إن مدير كرة القدم يتعامل مع الأمر وأكد أنه يأمل في استمراره.



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