هازارد يرحل عن ريال مدريد بعد أربعة مواسم كارثية

المصدر: رويترز

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قال ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت إن إيدن هازارد سيرحل بنهاية الموسم بعد الاتفاق على فسخ التعاقد قبل موسم من نهايته حيث مر الجناح البلجيكي بأربعة مواسم كارثية منذ انضمامه قادمه من تشيلسي.

ويأتي الإعلان عن رحيل هازارد بعد ساعات من تأكيد نهاية مشوار ماركو أسينسيو مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وانضم هازارد البالغ عمره 32 عاما إلى ريال مدريد في 2019 في أغلى صفقة انتقال للنادي، لكنه عانى من العديد من الإصابات وفشل في التأقلم مع الفريق.

ونال هازارد، الذي شارك في عشر مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم منها ست في الدوري، ثمانية ألقاب مع ريال مدريد من بينها دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري في مناسبتين.

وقال ريال مدريد في بيان "ريال مدريد وإيدن هازارد توصلا لاتفاق لفسخ التعاقد بحلول 30 يونيو 2023.

"يود ريال مدريد أن يعبر عن امتنانه لإيدن هازارد ويتمنى له ولعائلته التوفيق في المرحلة الجديدة".

ولم يتوصل أسينسيو (27 عاما) لاتفاق لتمديد عقده الذي ينتهي الموسم الحالي مع ريال مدريد، بينما ذكرت تقارير أنه سينضم إلى باريس سان جيرمان في انتقال مجاني.

وقال النادي الإسباني في بيان "يود ريال مدريد التعبير عن الامتنان والود والتقدير إلى ماركو أسينسيو الذي دافع عن شعار وألوان النادي على مدار سبعة مواسم".

وأضاف "ريال مدريد سيمثل وسيبقى دائما بيته ونحن نتمنى له ولكل أفراد عائلته كل الحظ والتوفيق في الفترة المقبلة في مسيرته".

وقضى أسينسيو، لاعب منتخب إسبانيا، مسيرة حافلة مع ريال وأحرز 17 لقبا منها ثلاثة ألقاب في دوري الأبطال ومثلها في الدوري الإسباني إلى جانب لقب كأس العالم للأندية أربع مرات.

ويختتم ريال مدريد مشواره في الدوري بمواجهة أتليتيك بيلباو غدا الأحد.



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