ماركو اسينسيو يرحل عن ريال مدريد

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم السبت رحيل لاعبه ماركو اسينسيو مع نهاية عقده يوم 30 يونيو الجاري.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي، أعرب ريال مدريد عن امتنانه ومودته لماركو أسينسيو، اللاعب الذي دافع عن قميص النادي لمدة سبعة مواسم.

وانضم اسينسيو إلى ريال مدريد عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً ودخل تاريخ النادي الملكي، بمشاركته في واحدة من أكثر الحقبات نجاحاً.

وتوج أسينسيو بـ 17 لقباً في ريال مدريد بواقع ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وأربعة القاب في كأس العالم للأندية وثلاثة القاب في كأس السوبر الأوروبي وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني ولقب وحيد في كأس ملك إسبانيا وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

وأوضح ريال مدريد في بيانه "لن ننسى مسيرته وسلوكه المثالي طوال ذلك الوقت. ريال مدريد هو منزله وسيظل دائماً. نتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".

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