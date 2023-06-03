الحكم بسجن مهاجم بوكا جونيورز 25 شهراً مع ايقاف التنفيذ

المصدر: رويترز

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قضت محكمة محلية أمس الجمعة بسجن المهاجم الكولومبي سيباستيان فيلا كانو، الذي يلعب لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، لأكثر من عامين مع ايقاف التنفيذ بعد إدانته بارتكاب أعمال عنف ضد شريكته السابقة دانيلا كورتيس.

ونددت كورتيس باللاعب فيلا كانو في أبريل 2020 من خلال صور لإصابات لحقت بها ونُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكررت فيما بعد مزاعمها أمام المحكمة المحلية.

وجاء في حكم المحكمة "قضت المحكمة بسجن فيلا كانو لمدة عامين وشهر واحد... بتهمة التهديد بالإكراه مع وجود إصابات طفيفة في إطار العنف على أساس النوع".

والعقوبة التي أعلنتها القاضية كلاوديا دافالوس في الدائرة الثانية بالمحكمة الإصلاحية في لوماس دي زامورا هي أقل من ثلاث سنوات وهو ما يُوجب وفقا للقانون الأرجنتيني ايقاف تنفيذ الحكم بدلا من ايداع المحكوم عليه في السجن.

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