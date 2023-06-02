رابطة الدوري الإنجليزي تدين الاعتداء على الحكم أنتوني تايلور

المصدر: د ب أ

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انضمت رابطة الدوري الإنجليزي إلى لجنة الحكام الإنجليزية، في إدانة الإساءات التي تعرض لها الحكم أنتوني تايلور، وذلك بعد مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتعرض للاعتداء من جانب جماهير غاضبة في مطار بودابست.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن تايلور وعائلته شوهدوا في مقطع فيديو، محاصرين من الجماهير التي هتفت ضده أثناء تواجده في المطار استعدادا للسفر إلى بلاده، عقب مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية في العاصمة المجرية.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي، إن الرابطة في حالة صدمة من الاعتداء الذي تعرض له تايلور، فيما وصفت لجنة الحكام الإنجليزية الأمر بأنه غير مبرر وسيء.

وتعرض الحكم الإنجليزي لانتقادات بسبب أدائه في مباراة النهائي من جانب مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء الذي خسره الفريق الإيطالي بضربات الترجيح أمام إشبيلية.

وفي مقطع فيديو منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام السابق، وهو يتحدث إلى تايلور وطاقمه في مكان انتظار سيارات الملعب وسمعه وهو يقول "عار".

وفي الواقعة التي حدثت في المطار، وانتشرت مقاطع الفيديو لها عبر تويتر، ظهر كرسي وزجاجات مشروبات تطير فى الهواء باتجاه تايلور ومجموعته أثناء قيامهم بشق طريقهم وسط جماهير روما.



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