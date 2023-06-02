فرنانديز: مانشستر يونايتد يقوم ببناء شيئا مميزا تحت قيادة تن هاج

المصدر: د ب أ

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قال برونو فرنانديز، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه يقوم ببناء شيء مميز تحت قيادة إيرك تن هاج، المدير الفني،مشيرا إلى أنه مدين للفريق لأنه وقف بجانبه وسط الانتقادات الشديدة التي تعرض لها عقب الخسارة أمام ليفربول.

وساعد المدرب الهولندي فريق مانشستر يونايتد في استعادة مستواه، حيث قادهم للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، كما قاد الفريق للفوز بكأس الرابطة في أول موسم له مع الفريق.

ولدى تن هاج فرصة لإنهاء الموسم الإيجابي بالفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عندما يواجه مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي في المباراة النهائية غدا السبت.

ويعد النهائي الأول الذي يجمع قطبا مانشستر بأن يكون حدثا مميزا، وحدثا يعتقد فرنانديز أنه يمكن أن يقدم حافزا إضافيا لتحقيق المزيد من النجاحات.

وقال اللاعب البرتغالي الدولي في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" :" إنه مهم بالنسبة لنا، حتى البناء. نحن نبني شيئا نرى أنه يمكن أن يكون مميزا في المستقبل".

وأضاف :"أعتقد أنه لو فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي، سيمنحنا هذا اعتقادا أكبر بأنه يمكننا دخول الموسم المقبل ولدينا مساع لتحقيق أهداف أكبر".

وقال فيرنانديز، الذي وقع على عقد جديد مع الفريق بنهاية الموسم الماضي :"أريد الفوز بكؤوس مع النادي".

وأضاف :" تحدثت مع النادي قبل توقيع العقد وقلت إنني أريد أن أكون ناجحا مع النادي، ولكني بحاجة للتأكد من أن الفريق سيقوم بالأشياء بطريقة ناجحة".

وأردف :" أعتقد أن تلك الخطوات يتم القيام بها. مازلنا بحاجة لبعض الأشياء، وأعتقد أننا سنحظى بها. ليس فقط من حيث الانتقالات، ولكن أيضا في غرفة خلع الملابس حيث أننا كنا بحاجة لتحمل مسؤوليات إضافية في لحظات من هذا الموسم، ولكننا لم نفعل ذلك".

وأكد :"في الموسم المقبل سنكون قد تعلمنا لذلك نحن بحاجة لفعل هذا بشكل أفضل".

وتتوافق دوافع وطبيعة فيرنانديز الطموحة مع تن هاج، الذي ينسب إليه الفضل في الإشراف على "التحسن الكبير في عقلية الفريق من حيث الحكمة والجودة".

وقال :" قلت منذ بداية الموسم إنه يطلب الكثير. يريد الفوز. يريد أن يكون في وضع يجعله يفوز بكل شيء".

وأضاف :"إنه لا يخفي هذا، بل يظهره، يمرر الرسالة عبر اللاعبين، لذلك يجعلك تدرك دائما أنه يجب عليك أن تكون في أفضل مستوى ممكن للعب معه، وأن تكون جزء من النادي".

وقال :" وضع مطالب كبيرة للجميع لكي يفهموا أننا في ناد كبير، ولكي نكون هنا يجب أن نستحق هذا، يجب أن نظهر أننا نستحق التواجد هنا".

وأكمل :"وأعتقد أنه كان يقوم بتغيير عقلية الجميع حتى لا يشعروا بالراحة، ولكي لا تفكر أن مقعدك محجوز".

أشرف تن هاج على حملة إيجابية إلى حد كبير، ولكن كانت هناك بعض النتائج المخيبة للآمال، ولا توجد أكبر من الهزيمة 7 / صفر في مارس الماضي أمام ليفربول، التي عادلت أكبر هزيمة تعرض لها مانشستر يونايتد.

هذه الخسارة جعلت فرنانديز يواجه انتقادات شديدة من لاعبي الفريق السابقين روي كين وجاري نيفيل، حيث وجها انتقادات شديدة جعلت المدير الفني يدافع عن لاعبه بقوة.

وقال فرنانديز عن تن هاج :"أنا أعلم أنه سعيد للغاية بالطريقة التي أتدرب بها، الطريقة التي ألعب بها، الطريقة التي أظهر بها عواطفي، الطريقة التي أظهر بها شغفي للعبة".

وأضاف :" إنه يعلم أنني أهتم، لهذا السبب على الأرجح تقوم ببعض الأشياء التي لا ينبغي أن تفعلها".

وأردف :"ولكنه يعلم أنني لن أقوم بشيء يجعل الفريق يبدو في شكل سيء، أو أن يظهر زملائي بشكل سيء، أو القيام بشي غير جيد للفريق".

وأكمل :" هو يعلم هذا، لذلك هذا يحميني. لذلك فعل ما فعله في تلك المقابلة وفي العديد من الأوقات الأخرى".

وأكد :"في أي وقت يعتقد أنه يريد أن يقول لي شيئا لم يعجبه، يتصل بي مرتين أو ثلاثة في مكتبه ويقول لي انظر يجب أن نغير هذا أعتقد أن بإمكانك فعله بطريقة مختلفة".

وأردف :" أجرينا العديد من المحادثات هذا الموسم. دائما يتصل باللاعبين للتحدث معهم، يجري الكثير من الاجتماعات الفردية باللاعبين".

وأكد :" أعتقد أن هذا جيد لأنه يظهر لك الاحترام، والحماية. ولكن أيضا بوجود مطالب خلف هذا، لأنك عندما تقوم بحماية شخص ما تريد الحصول على مقابل، لذلك يمكن أن يكون لديه أسبابه لحمايتك".



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