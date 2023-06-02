‬‬‬‬رافضاً التعليق على مستقبله .. بنزيما مستمتع باللعب مع ريال مدريد

المصدر: رويترز

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أكد كريم بنزيما قائد ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس أنه مستمتع باللعب مع ناديه في الوقت الحالي‭‭‭‭ ‬‬‬‬رافضا التعليق على مستقبله.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية 2022، أبلغ ريال مدريد برحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام سعودية أن المهاجم الفرنسي يقترب من الانتقال لفريق الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين بعدما تلقى عرضا بأكثر من 100 مليون يورو سنويا.

وقال بنزيما أثناء حصوله على جائزة "أسطورة ماركا" المقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية "لماذا يتعين عليّ الحديث عن مستقبلي مع ريال مدريد؟ الواقع شيء وما يُقال عبر الإنترنت شيء آخر.

"أنا فخور بعملي ومستمتع به وأتدرب يوميا ولدينا مباراة (متبقية في الدوري).

"غدا لدي حصة تدريبية... لذا في اللحظة الحالية أنا في ريال مدريد".

ويستضيف ريال مدريد، ثاني الترتيب الذي يتقدم بنقطة على أتلتيكو مدريد، منافسه أتليتك بيلباو في آخر مباريات الموسم يوم الأحد.

وينتهي عقد بنزيما، الذي انضم من ليون الفرنسي عام 2009، مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

وعانى بنزيما في الموسم الحالي من الإصابات وغاب عن منتخب فرنسا في كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.

وفشل ريال مدريد في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني بعدما خسره لصالح برشلونة، كما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي بعد هزيمته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ليفقد لقبه.

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