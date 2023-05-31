الإصابة تبعد مارسيال عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: رويترز

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اعلن مانشستر يونايتد الثلاثاء إن مهاجمه أنطوني مارسيال سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب الإصابة.

وتعرض المهاجم الفرنسي لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال الفوز 2-1 على فولهام في ختام الدوري الإنجليزي يوم الأحد حيث حصد الفريق المركز الثالث.

وأضاف يونايتد في بيان "الكشف اثبت إصابة اللاعب البالغ عمره 27 عاما بتمزق عضلي وغيابه عن المواجهة في ويمبلي".

ونال يونايتد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في فبراير ، ويواجه سيتي في نهائي كأس الاتحاد يوم السبت.

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