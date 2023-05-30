غلطة سراي يفوز بالدوري التركي للمرة 23

المصدر: رويترز

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سجل ماورو إيكاردي هدفين وأضاف باريش ألبر يلماز وسيرجيو أوليفيرا هدفين آخرين ليحقق العملاق غلطة سراي لقب دوري الدرجة الأولى التركي لكرة القدم للمرة 23 بعد فوزه 4-1 على أنقرة جوجو في المباراة قبل الأخيرة للموسم الثلاثاء.

وحقق الفريق الذي يتخذ من إسطنبول مقرا لقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.

ومنح إيكاردي المقدمة لغلطة سراي بعد سبع دقائق لكن المهاجم ميلسون تعادل لأنقرة جوجو بعد تسع دقائق أخرى قبل أن يسجل المهاجم الأرجنتيني هدفه الشخصي الثاني قبل خمس دقائق من الاستراحة.

وأضاف يلماز الهدف الثالث لغلطة سراي في الدقيقة 73 وضمن سيرجيو أوليفيرا الفوز لفريقه بعدما سجل الهدف الرابع بعدها بخمس دقائق.

ورفع غلطة سراي رصيده إلى 82 نقطة متقدما بخمس نقاط على فناربخشه ثاني الترتيب.

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