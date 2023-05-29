أرتيتا يبدي طموحا للبناء على الأسس التي وضعها أرسنال هذا الموسم

المصدر: د ب أ

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أبدى ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم طموحا شديدا للبناء على الأسس التي وضعها أرسنال خلال الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختتم أرسنال مشواره في الموسم بفوز ساحق على وولفرهامبتون 5 / صفر مساء أمس الأحد، وقد أنهى الموسم في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف البطل مانشستر سيتي.

واحتل أرسنال صدارة الدوري لمدة 248 يوما قبل أن تتراجع نتائجه لفترة، حيث حقق انتصارين فقط خلال ثماني مباريات، وهو ما سمح لمانشستر سيتي بالصعود إلى الصدارة وحسم تتويجه باللقب عبر المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وبإحراز المركز الثاني، حسم أرسنال مشاركته في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2017.

ورغم أن أرتيتا أبدى سعادة بتحقيق الهدف الذي حدده في بداية الموسم، أبدى إدراكا جيدا للعمل المطلوب هذا الصيف، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقال أرتيتا :"كنا نرغب في إعادة النادي لدوري أبطال أوروبا، هذا كان الهدف الرئيسي."

وأضاف :"بعدها بدأت الرحلة، ويوما بعد يوم، بدأ الشعور بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح ويحظى بطاقة وروح جيدتين. وبعدها بدأت الثقة الكبيرة."

وتابع :"لم نتوقع أن نحرز هذا المركز في النهاية. أعتقد أنه ثالث أفضل سجل في تاريخ النادي، وأكبر عدد من الانتصارات."

وأضاف ميكيل :"هذا يعد شيئا كبيرا لكنه ليس كافيا للفوز (باللقب). نحن ندرك المستوى. لا يفترض أن نكون سعداء بما لدينا فقط، وإنما علينا أن نكون أفضل بكثير في الموسم المقبل."



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