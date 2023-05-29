إيمري متشوق لاستعادة أمجاده الأوروبية مع أستون فيلا

المصدر: رويترز

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قاد أوناي إيمري عملية تحول مذهلة في أستون فيلا ليعيد النادي إلى المسابقات الأوروبية لأول مرة خلال أكثر من عشر سنوات، وسيستمتع المدرب الإسباني بفرصة أخرى في المنافسة على لقب قاري في دوري المؤتمر بالموسم المقبل.

وفاز فيلا 2-1 على برايتون أند هوف ألبيون أمس الأحد لينتزع المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كان قابعا بمنطقة الهبوط عندما وصل إيمري لخلافة ستيفن جيرارد في أواخر أكتوبر.

وكانت من أبرز نقاط هذا التحول التفوق الكاسح في عقر داره، حيث فاز في آخر سبع مباريات في فيلا بارك.

وقال إيمري "أنا فخور جدا، اتبعني اللاعبون في آخر ستة أشهر وتحلوا بالتصميم والالتزام".

وأضاف "فزنا على فريق بارع (برايتون) وحققنا مركزا أوروبيا بأفضل طريقة ممكنة، سننافس في أوروبا وهذا مهم جدا وسيعطينا الكثير، هذا مذهل ويفتح باب المنافسة على لقب آخر في النهاية".

وتوج إيمري بثلاثة ألقاب في الدوري الأوروبي مع إشبيلية وبلقب آخر مع فياريال، لذا سيكون الشخص المثالي لقيادة فيلا في أول ظهور قاري منذ 2010-2011.

كما كان وصيف البطل في نفس المسابقة مع أرسنال في 2018-2019.

وتابع "فيلا فريق عظيم تاريخيا، فزنا بكأس أوروبا قبل وقت طويل (1982) لكن يمكننا التحسن الآن وقطع خطوة طموحة، هذه أول خطوة".

وبتحقيق المركز السابع يختتم فيلا أفضل موسم له في الدوري الممتاز منذ احتل المركز السادس في نسخة 2009-2010.

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