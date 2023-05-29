مبابي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للمرة الرابعة على التوالي

المصدر: رويترز

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فاز كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي أمس الأحد بعد أن ساعد فريق العاصمة في تحقيق اللقب للمرة 11 والانفراد بالرقم القياسي.

وأصبح النجم الفرنسي أول لاعب يحصد الجائزة أربع مرات ليحطم الرقم القياسي الذي تقاسمه مع زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال مبابي (24 عاما) "أود أن أشكر اللاعبين والطاقم وكل الأشخاص الذين يعملون في الظل".

وأضاف "أريد أن أترك بصمة دائما، لم أتوقع الفوز بهذا العدد الكبير في مرحلة مبكرة جدا بمسيرتي لذا أنا سعيد بصنع تاريخ في بلادي".

ويمتد عقد مبابي مع سان جيرمان حتى 2024 مع وجود خيار للتمديد لعام إضافي.

وتابع "أنا سعيد وسأبقى هنا في الموسم المقبل" دون إشارة إلى استمراره في النادي حتى 2025.

وتوج سان جيرمان بلقب الدوري قبل مباراة واحدة من نهاية الموسم عقب تعادله 1-1 مع ستراسبورج أول أمس السبت.

ونال فرانك إيز جائزة أفضل مدرب بالموسم بعد أن قاد لانس لاحتلال المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة خلال 21 عاما.

وقال إيز الذي قاد الفريق الأول للانس حين كان في الدرجة الثانية عام 2020 "إنها قصة ثلاثة مواسم، لكل من لم يعد في هذه المغامرة..لا أنساكم. ما حققتوه معنا لا ينسى".

ويملك لانس أربعة لاعبين بالتشكيلة المثالية للموسم وهم برايس سامبا والمدافع كيفن دانسو ولاعب الوسط سيكو فوفانا والمهاجم لويس أوبندا، وحصد سامبا جائزة أفضل حارس مرمى.

كما يملك سان جيرمان أربعة لاعبين بالتشكيلة، وهم مبابي وليونيل ميسي في الهجوم بجانب الظهيرين نونو منديز وأشرف حكيمي.

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