جزر المالديف تطلق أسم الأسطورة بيليه على أحد ملاعبها

المصدر: د ب أ

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أصبحت المالديف آحدث بلدٍ تطلق أسم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على أحد ملاعبها.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لاقتراح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بعد رحيل الأسطورة البرازيلي في كانون ديسمبر 2023

وجرى افتتاح ملعب بيليه بتسميته الجديدة بإجراء مباراة ودية جمعت منتخب المالديف بمنتخب محلي يمثل جزيرة ماهيبادو، التي يتواجد بها الملعب، أمس السبت.

ويتمتع الملعب بموقع هائل على شواطئ المحيط الهندي، كان معروفاً من قبل باسم ملعب ماهيبادو لكرة القدم.

ونقل الموقع الرسمي للفيفا عن بسام أديل جليل، رئيس اتحاد المالديف لكرة القدم: "إنه لمن دواعي سروري أن أعلن أنه، في إطار مبادرة رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو التي تدعو جميع الاتحادات الأعضاء لإطلاق اسم الأسطورة البرازيلي بيليه، أطلقنا اليوم على ملعب أرضية ماهيبادو لكرة القدم اسم ملعب بيليه."

وأضاف: ”إنها بحقّ مناسبة هامة بالنسبة لنا نحن المالديفيون، أن يقترن ذكرنا باسم أعظم لاعب في عالم الساحرة المستديرة. إن هذه التسمية ستكون شاهدةً على الخدمات التي قدمها (بيليه) في تاريخ كرة القدم وسيُخلد هذا الحدث في تاريخ كرة قدم جزيرة ماهيبادو وكرة قدم في المالديف إلى الأبد".

من جانبه قال إنفانتينو "أود أن أتوجه بعبارات الشكر الخالصة لاتحاد المالديف لكرة القدم، ورئيسه جليل وسكان جزيرة ماهيبادو على لفتتهم الغالية بأن أطلقوا اسم بيليه على ملعبهم".

وأضاف "بيليه سيعيش إلى الأبد. إنه سيظل معنا دائماً، ومن المهم بمكان أن يتذكر كل صبي وفتاة من الجيل الحالي والأجيال القادمة من كان. أجدد شكري لشعب المالديف على تكريمهم له".

وكان جياني إنفانتينو قد اقترح أن يقوم كل اتحادٍ عضوٍ في الفيفا بإطلاق اسم بيليه على أحد ملاعبها أو منشآتها الكروية على الأقل. وقال أن ذلك من شأنه أن يضمن أن تعرف الأجيال القادمة من كان بيليه وما قدمه لكرة القدم.

وانضمت المالديف لكل من كابوفيردي وغينيا بيساو ورواندا وكولومبيا وبنما في استجابتها لنداء إنفانتينو للاعتراف بأكبر أيقونة كروية في التاريخ.





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