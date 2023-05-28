باريس سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي للمرة 11

المصدر: رويترز

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هز ليونيل ميسي الشباك ليقود باريس سان جيرمان إلى لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة 11 والانفراد بالرقم القياسي بعد تعادله 1-1 مع مضيفه ستراسبورغ أمس السبت.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 85 نقطة متقدما بأربع نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل جولة واحدة من النهاية.

وانتصر لانس 3-صفر على أجاكسيو ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لأول مرة في 21 عاما.

وسينهي أولمبيك مرسيليا الموسم في المركز الثالث بعد خسارته 2-1 أمام بريست المهدد بالهبوط ليتوقف رصيده عند 73 نقطة.

ويحتل ليل المركز الرابع برصيد 66 نقطة بعدما أحرز جوناثان ديفيد هدفين من ركلتي جزاء ليمنحه الفوز 2-1 على نانت المتعثر.

وقفز استاد رين إلى المركز الخامس فوق موناكو بانتصاره 2-صفر على ضيفه.

ويتأخر موناكو بفارق الأهداف عن رين حيث يملك كل منهما 65 نقطة ليستمر الصراع على بلوغ الدوري الأوروبي حتى الجولة الأخيرة.

ويتأهل صاحب المركز الرابع إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي مع تولوز بطل كأس فرنسا.

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