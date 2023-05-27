يورك يريد مزيدا من الاعتراف بثلاثية يونايتد مع اقتراب سيتي من تكرارها

المصدر: رويترز

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دعا دوايت يورك مهاجم مانشستر يونايتد السابق للمزيد من الاعتراف بانجاز فريقه السابق في الفوز بالثلاثية مع تزايد التوقعات بأن مانشستر سيتي سيكرر هذا الإنجاز التاريخي لمنافسه المحلي الذي تحقق عام 1999.

وحصد سيتي لقبا واحدا من ثلاثة محتملة الأسبوع الماضي بفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وسيصبح ثاني فريق يفوز بالألقاب الثلاثة في حال فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وقد يعادل فريق المدرب بيب جوارديولا انجازا فريق المدرب أليكس فيرجسون قبل 24 عاما، ويورك، عنصر رئيسي في هذا الفريق المهيمن، يريد أن يحظى انجاز زملائه باعتراف أكبر.

وقال يورك خلال زيارة لهونج كونج الأسبوع الماضي "إنهم لا يتفوقون علينا بل سيحققون ما أنجزناه. أعتقد أن الناس يميلون إلى نسيان ذلك، إنهم يحاولون وضع هذا الفريق لمانشستر سيتي كقاعدة بأنهم (يفعلون) شيئا لم يفعله أي فريق آخر".

وقد يعرقل فريق يورك السابق آمال سيتي في الفوز بالألقاب الثلاثة، حيث سيلتقي فريق المدرب إريك تن هاج مع غريمه المحلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من يونيو المقبل.

لكن إذا فاز فريق جوارديولا في تلك المواجهة في ويمبلي، فسيواجه إنتر ميلان في إسطنبول بعدها بأسبوع واحد في نهائي دوري أبطال أوروبا، مع فرصة للفوز باللقب الثالث التاريخي وتتويج موسمه الرائع.

وأدى نجاح سيتي إلى عقد مقارنات بين فريقي جوارديولا وفيرجسون، لكن يورك يعتقد أن المناقشة يجب أن تنتظر حتى نهاية الموسم.

وقال "لماذا نتحدث عن ذلك قبل أن يفعلها سيتي؟. (انتظر) حتى ينتهي ذلك وبعدها نعقد المناقشات".

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