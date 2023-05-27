كلوب لا يمانع رحيل أي لاعب عن ليفربول بعد فشل التأهل لدوري الأبطال

المصدر: رويترز

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه سيرسل بنفسه أي من لاعبيه إلى ناد آخر إذا رغب في مغادرة أنفيلد بعد فشل الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسينهي ليفربول الموسم في المركز الخامس بالدوري الممتاز وضمن التأهل للدوري الأوروبي لكنه فشل في بلوغ أبرز البطولاته القارية للأندية لأول مرة منذ أول موسم كامل يقود خلاله كلوب الفريق.

وقال المصري محمد صلاح هداف الفريق إنه "محطم تماما" من فشل ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن كلوب قال إنه لا توجد مخاوف بشأن مستقبل المهاجم المحبط في النادي.

وقال المدرب الألماني "لا تقلق (بشأن مستقبل صلاح) ... من الواضح أنه يحب الوجود هنا وكان جزءا من هنا. لقد اعتذر عن ما فعلناه. ولم يعتذر عن ما فعله الآخرون.

"إذا جاءني أحد اللاعبين وقال لي ‭'‬أوه، لم نتأهل لدوري الأبطال، يجب أن أغادر‭'‬ سأقوده إلى النادي الآخر بنفسي. سأخذ المفتاح وأقول تعال معي للسيارة، إلى أين تريد أن تذهب؟ سأوصلك للمكان الذي تريده".

وأضاف كلوب "سيكون هذا شيئا لم أستطع فهمه أبدا. كما أقول ‭'‬لم نتأهل لدوري الأبطال وأنا بحاجة للعمل في دوري الأبطال، لذلك أذهب‭'‬. أنا مسؤول عن هذه الفوضى لذلك لا يمكنك الذهاب في هذه اللحظات".

وبلغ ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تحت قيادة كلوب وفاز باللقب عام 2019.

ولطالما تم التقليل من شأن بطولة الدوري الأوروبي ثاني البطولات القارية من حيث الأهمية.

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