كلوب متفائل بشأن مستقبل ليفربول رغم الموسم السيء تاريخياً

المصدر: رويترز

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أدلى يورغن كلوب مدرب ليفربول بتصريحات مؤلمة أمس الجمعة بعد التأكد من عدم تمكن الفريق من إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه قال إنه متفائل بالقدرة على إعادة بناء الفريق للموسم المقبل.

وانتهت آمال ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا عندما سحق مانشستر يونايتد منافسه تشيلسي 4-1 أول أمس الخميس ليضمن إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى ليختتم فريق المدرب كلوب الموسم في المركز الخامس.

وبعد أن خسر، وبفارق ضئيل، فرصة حصد رباعية لا سابق لها الموسم الماضي واكتفى فقط بالفوز بكأسين محليين، لن يشارك ليفربول في دوري أبطال أوروبا لأول مرة تحت قيادة كلوب منذ أول موسم كامل له مع الفريق وهو موسم 2016-2017.

وقال المدرب الألماني إنه "ينتقد نفسه بشدة" بعد أن عانى الفريق لمعادلة المستوى الذي قدمه الفريق الموسم الماضي على الرغم من العودة المتأخرة في النتائج ما منحهم مكانا في البطولة الأوروبية الثانية للأندية وهي الدوري الأوروبي.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مباراة الفريق الأخيرة هذا الموسم خارج ملعبه أمام ساوثامبتون "لم يكن هذا موسما جيدا من الناحية التاريخية. لسنا سعداء به على الإطلاق وارتكبنا أخطاء ولم نكن متسقين بما فيه الكفاية مع أنفسنا.

"بعد رحلة دبي منذ أن كنا في معسكر تدريبي بعد كأس العالم، لم يكن كل شيء رائعا ولكن كمية النقاط التي جمعناها منذ ذلك الحين جيدة للغاية.

"لو كان بإمكاننا القيام بذلك طوال الموسم، كنا سنصبح في مكان مختلف.

"لذلك هناك أسباب للتفاؤل بالطبع...الأجواء التي صنعتها جماهيرنا في المباراة الأخيرة على أرضنا، والطريقة التي قال بها النادي وداعا للاعبين الذين سيغادرون ...كل هذه الأشياء هي الأساس لمستقبل رائع".

وقال محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه شعر بصدمة بعد فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا. وعلى الرغم من أن كلوب يتفق مع مهاجمه المصري، إلا أنه قال إن الفريق لا يزال موحدا.

وقال كلوب "غرفة الملابس ليست في وضع سيء، لقد تعلمنا التعامل مع الموقف.

"لم ننقسم في لحظة واحدة ما بين مدرب وتشكيلة وهذا أمر مفيد للغاية، لم نوجه أصابع الاتهام لبعضنا البعض...كل هذا جيد.

"إذا لم تتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فإن أفضل مكان يمكن أن ينتهي بك المطاف إليه هو المركز الخامس، وهذا ما فعلناه. إذا سألتني قبل 10 مباريات، كنت سأقول ‭'‬لا‭'‬."

وسيحتاج ليفربول إلى تعزيز فريقه برحيل عناصر رئيسية مثل روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر في نهاية الموسم الحالي.

وردا على سؤال عما إذا كان الغياب عن اللعب في دوري أبطال أوروبا سيكون حجر عثرة في فترة الانتقالات، قال كلوب "لا أعتقد ذلك، لكننا سنرى".

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