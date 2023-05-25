غوارديولا: برايتون فريق استثنائي

المصدر: رويترز

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أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقوة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مضيفه برايتون آند هوف ألبيون أمس الأربعاء رغم اعترافه ببعض الاحتفالات قبل 48 ساعة من المباراة.

ولأول مرة منذ فبراير الماضي، خسر سيتي نقاطا في الدوري بعدما سجل الشاب خوليو إنسيسو القادم من باراغواي هدفا مذهلا ليضع حدا لسلسلة انتصارات سيتي المتتالية في الدوري والتي بلغت 12 انتصارا.

وألغى الحكم هدفا متأخرا لإرلينغ هالاند، الذي صنع هدف زميله فيل فودن، مما تسبب في حصول مدربه غوارديولا، الذي يكره ببساطة فقد النقاط، على إنذار.

وتتبقى مباراة واحدة لسيتي في الدوري قبل خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام غريمه المحلي مانشستر يونايتد ثم نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

والفوز في هاتين المباراتين سيجعل سيتي يعادل ثلاثية يونايتد، لذلك ربما يكون فريق غوارديولا معذورا للخروج بهذه النتيجة بعد فوزه باللقب الخامس في ستة مواسم للدوري مطلع الأسبوع الحالي.

ومع ذلك، فإن عدم فوزه يرجع إلى قوة برايتون الذي حسم مقعدا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقال غوارديولا لشبكة سكاي سبورتس "مباراة استثنائية. أهنئ برايتون على تأهله المستحق للدوري الأوروبي. لقد خضنا مباراة بعد 48 ساعة من احتفالات صاخبة، وبعد 48 ساعة أظهرنا أمام هذا الفريق لماذا حصدنا اللقب.

"لقد أظهرنا ما فعلناه بالكرة وبدونها. لم أشاهد أي تراجع في قوتنا أو فكرنا. سنحت لهم عدة فرص ونحن كذلك، وقد سجلنا هدفا وهم كذلك.

"الفريقان يريدان الكرة والضغط. الحارسان كانا رائعين في هذه المباراة. جودة برايتون تثبت أنه فريق استثنائي".

وتبادل غوارديولا بعض المزاح خلال المباراة مع روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون وهنأ بحرارة لاعبي الفريق المضيف.

لكنه كان غاضبا لإلغاء هدف هالاند بسبب جذب قميص أحد لاعبي الفريق المنافس.

وقال عن مهاجمه الذي سجل 52 هدفا هذا الموسم "شاهده. شاهده إذا كان خطأ. كل حركة من جانب إرلينغ تُحتسب خطأ".

وقال المدرب الإسباني إن فريقه لا يمكنه تحمل فقد زخمه بينما يسعى إلى صناعة التاريخ.

وأضاف "لم أشاهد ذلك أمام تشيلسي أو اليوم. خلال الأسبوع علينا أن نرتاح ونتعافى ذهنيا. لقد كان الأمر مرهقا منذ ستة أشهر، حيث واجهنا بايرن ميونيخ وريال مدريد ومطاردة أرسنال. التدريب الآن فقط يتركز على الاسترخاء والراحة".

ويعني حصول برايتون على نقطة التعادل أنه يمكنه وضع خطط للدوري الأوروبي أول مغامرة قارية للنادي في تاريخه.

وقال حارس المرمى جيسون ستيل "يا له من إنجاز ويا له من ناد ويا لها من مجموعة لاعبين. نقدم عملا جماعيا ونملك ثقافة ويقودنا مدرب كبير. نحن نمر بفترة استثنائية".

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