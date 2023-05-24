رونالدو: الدوري السعودي سيكون أحد أقوى 5 دوريات في العالم

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي أن الدوري السعودي يتقدم بثقة ليكون أحد أقوى خمس دوريات في العالم.

وسجل رونالدو الثلاثاء هدف الفوز للنصر 3 /2 في شباك الشباب في الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وارتفع رصيد النصر إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر قبل جولتين من ختام الدوري.

وأكد رونالدو في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "الدوري السعودي دوري قوي وليس بالسهل، ويحتاج إلى بعض اللاعبين وسيكون من ضمن أقوى خمسة دوريات في العالم".

وتابع: "أنا مؤمن بأن هذا البلد يمتلك فرصا رائعة".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز