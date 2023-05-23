بوكايو ساكا يوقع على عقد طويل الأمد مع أرسنال

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، توقيع بوكايو ساكا على عقد جديد طويل الأمد مع النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 21 عاما سجل 14 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم كما صنع 11 هدفا.

وقال ساكا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي :"أنا سعيد للغاية. كان هناك الكثير من المفاوضات التي تطلبت بعض الوقت،

ولكنني هنا الآن. أعتقد أن هذا هو النادي الصحيح لي، والمكان الصحيح لاتخاذ الخطوة التالية. إنه نادي جميل، انظر أين نحن".

وأضاف :"أعتقد أن لدي كل ما احتاجه للوصول لأفضل ما عندي، ولهذا أنا سعيد بالبقاء هنا وأن أتواجد هنا في المستقبل، لأنني أعتقد حقا أن بإمكاننا تحقيق أشياء كبيرة".

وشارك ساكا للمرة الأولى مع أرسنال في نوفمبر 2018 وخاض 178 مباراة مع الفريق.

وأضاف:" لقد رأيت تغييرات كبيرة. رأيت هذا الفريق والنادي يكبر، وشيء واحد حولنا يمكننا أن نكون متحمسين لأجله هو أننا نسير في الطريق الصحيح".

وأردف :" مر وقت طويل منذ أن شارك الفريق في دوري أبطال أوروبا. وأنا أتطلع للعب يومي الثلاثاء والأربعاء في هذه الملاعب، والأجواء التي ستكون مميزة".

وانضم ساكا للحارس آرون رامسدال في التوقيع على عقود جديدة في الأيام القليلة الماضية.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب الفريق :"من الرائع للنادي أن بوكايو مدد عقده. الحفاظ على أفضل مواهب شابة هو السبب الرئيسي في مواصلة التقدم، وبوكايو يمثل جزء مهما من نادينا الآن وفي المستقبل".

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