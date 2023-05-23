يوفنتوس يخسر برباعية بعد خصم 10 نقاط من رصيده

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى يوفنتوس هزيمة قاسية بنتيجة 4-1 أمام إمبولي المتواضع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الاثنين بعد أن فقد 10 نقاط من رصيده في حكم جديد بشأن صفقات الانتقال التي أبرمها النادي.

ويحتل يوفنتوس، الذي علم بالحكم الجديد قبل وقت قصير من انطلاق المباراة، المركز السابع برصيد 59 نقطة بفارق نقطة واحدة عن روما الذي يحتل المركز السادس وهو آخر المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية ويحتل المركز السادس متأخرا بخمس نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع قبل مباراتين على نهاية الموسم.

وتقدم إمبولي بهدف في الدقيقة 18 من ركلة جزاء من قبل فرانشيسكو كابوتو بعد خطأ من أركاديوش ميليك ضد نيكولو كامبياجي.

وضاعف المدافع سيباستيانو لوبيرتو تقدم إمبولي في الدقيقة 21 وجعل كابوتو النتيجة 3-صفر مع بداية الشوط الثاني مباشرة قبل أن يقلص فيدريكو كييزا الفارق بتسجيل هدف ليوفنتوس قبل خمس دقائق من النهاية.

وحسم روبرتو بيكولي الفوز بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز