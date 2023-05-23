نيوكاسل يضمن بطاقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً

المصدر: د ب أ

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ضمن نيوكاسل يونايتد بطاقته الى مسابقة دوري ابطال أوروبا للمرة الاولى منذ 20 عاما بتعادله مع ضيفه ليستر سيتي 0-0 الإثنين على ملعب "ساينت جيمس بارك" في نيوكاسل في ختام المرحلة السابعة والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وحقق نيوكاسل الأهم كونه كان بحاجة إلى نقطة واحدة في مباراتيه المتبقيتين أمام ليستر سيتي ومضيفه تشلسي الاحد المقبل لضمان تواجده في دوري الابطال للمرة الثالثة في تاريخه بعد موسمي 1997-1998 و2002-2003، فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة امام شريكه السابق مانشستر يونايتد الذي يحتاج بدوره الى نقطة واحدة لإكمال الرباعي الانجليزي في المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

ويحتاج الشياطين الحمر بدوره الى نقطة من مباراتيهم المتبقيتين أمام تشلسي الخميس وهي مؤجلة عن المرحلة الثانية والثلاثين، وفولهام الاحد المقبل، للقضاء على آمال ليفربول الخامس في التواجد في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل.

في المقابل، انتزع ليستر سيتي نقطة ثمينة أبقت آماله في التواجد في البرميرليغ حتى المرحلة الأخيرة.

ورفع ليستر سيتي رصيده الى 31 نقطة وصعد الى المركز الثامن عشر بفارق المواجهتين المباشرتين أمام ليدز يونايتد التاسع عشر قبل الاخير، وبفارق نقطتين خلف ايفرتون السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط.

وستكون المرحلة الأخيرة حاسمة بين ايفرتون وليستر سيتي وليدز يونايتد لتحديد الفريقين اللذين سيلحقان بساوثمبتون الى الـ"تشامبيونشيب"، علما أنهم يلعبون جميعا على أرضهم.

ويتفوق ليستر سيتي أيضا بفارق المواجهتين المباشرتين عن ايفرتون.

ويلعب ليستر سيتي مع ضيفه وست هام يونايتد، وإيفرتون مع ضيفه بورنموث، وليدز يونايتد مع ضيفه توتنهام هوتسبر.

وفرض نيوكاسل أفضليته على أغلب فترات المباراة من البداية وحتى النهاية وخلق فرصا عدة تكفل دفاع ليستر سيتي في إبعاد أغلبها وتدخل القائمان الايمن والايسر ثلاث مرات للحفاظ على نظافة شباك الحارس الدنماركي دانيال إيفرسن.

وأبعد القائم الأيمن كرة كالوم ويلسون من مسافة قريبة في الدقيقة 41، والقائم الأيسر تسديدة قوية على "الطاير" للدولي البارغوياني ميغل ألميرون بعدها بدقيقتين، قبل أن يرد القائم ذاته رأسية للاعب الوسط البرازيلي برونو غيمارايش وهو يعانقه (71).

في المقابل، كاد ليستر سيتي يخطف هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع اثر تسديدة قوية "على الطاير" للدولي البلجيكي تيموثي كاستاني أبعدها حارس المرمى نيك بوب ببراعة.

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