البرازيل تدين "الهجمات العنصرية" التي يتعرض لها فينيسيوس جونيور في إسبانيا

المصدر: رويترز

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ذكرت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان أن البرازيل ادانت اليوم الاثنين "الهجمات العنصرية" التي تعرض لها نجم كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مرارا في إسبانيا ودعت الحكومة الإسبانية والسلطات الرياضية لمعاقبة المتورطين.

واستدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسباني اليوم الاثنين لتوضيح الموقف في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع أمس الأحد عندما تم توجيه إهانات عنصرية ضد مهاجم ريال مدريد والثاني في ترتيب هدافيه.

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