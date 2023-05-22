من يمكنه إيقاف هيمنة مانشستر سيتي في الموسم المقبل؟

المصدر: رويترز

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وصف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي المؤقت مانشستر سيتي بأنه فريق مدهش، مضيفا أنه وصل إلى علامة الامتياز في الدوري الإنجليزي تحت قيادة بيب جوارديولا.

وتوج سيتي بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة في ستة مواسم، ورغم هذه الهيمنة يصر جوارديولا على أن المسابقة تزداد صعوبة كل عام.

لكن الأصعب إزاحة سيتي من القمة.. وفيما يلي نظرة للفرق التي قد تنافس فريق جوارديولا في الموسم المقبل.

أرسنال

فريق ميكل أرتيتا الشاب تعثر أمام سيتي الذي لا يرحم في الأمتار الأخيرة من الموسم، لكن يجب الاحتفاء به بعد أن صمد طويلا في القمة وكان قريبا من حصد لقبه الأول في الدوري منذ 2004.

وأعاد الإسباني أرتيتا، الذي عمل مساعدا لجوارديولا في سيتي واستفاد من أساليب مواطنه، هوية أرسنال هذا الموسم بطريقة لعب حيوية وبتشكيلة من المواهب الواعدة ستتعلم دروسا قيمة من هذا الموسم.

ويكمن السؤال الآن في قدرة أرسنال على تعزيز صفوفه وزيادة العمق بتشكيلته لتلبية متطلبات الدوري الممتاز بجانب دوري أبطال أوروبا، وسيكون ديكلان رايس لاعب وست هام هدفا رئيسيا في فترة الانتقالات اذا أراد تأكيد جدية مساعيه.

ليفربول

خاض فريق المدرب يورجن كلوب معارك شرسة مع مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، وتوج باللقب في 2020 بينما احتل الوصافة مرتين بعد جمع أكثر من 90 نقطة.

لكنه تعثر هذا الموسم بعد الإخفاق في تعويض المهاجم ساديو ماني وتراجع مستوى العديد من اللاعبين البارزين بجيل كلوب الذهبي.

وسيغادر النادي أسماء مثل جيمس ميلنر وروبرتو فيرمينو وأليكس-أوكسليد تشامبرلين لذا سيركز النادي على تجديد تشكيلته، وربما تحيي بعض الصفقات البارزة المنافسة القوية مع سيتي.

مانشستر يونايتد

يبدو الموسم الأول ليونايتد تحت قيادة إريك تن هاج مشجعا مع اقترابه من إنهاء الدوري داخل المربع الذهبي، كما توج بالفعل بكأس الرابطة.

ولا تزال الفجوة كبيرة بين جودة سيتي ويونايتد، وتتطلع الجماهير إلى ملاك جدد للنادي بعد عائلة جليزر وإبرام صفقات ضخمة.

وسيكون هاري كين هداف توتنهام هوتسبير على رأس المرشحين للانضمام ليونايتد الطامح لدخول المنافسة على اللقب.

تشيلسي

كان موسم تشيلسي مروعا رغم إنفاق حوالي 600 مليون جنيه استرليني (757 مليون دولار) لضم لاعبين منذ تولى المالكان تود بولي وبغداد إقبالي قيادة النادي اللندني.

ومن الصعب للغاية توقع انتقال تشيلسي من النصف الأسفل بجدول الترتيب إلى المنافسة على القمة في الموسم المقبل.

لكنه يتمتع بالعديد من اللاعبين الموهوبين مثل ريس جيمس ونوني مادوكي وميخايلو مودريك، ومع الوصول الوشيك لماوريسيو بوكيتينو سيحظى بمدرب مثالي للمشروع الجديد.

نيوكاسل يونايتد

قبل عام واحد كانت جماهير نيوكاسل سعيدة ببقاء الفريق في الدوري الممتاز.

لكن بعد موسم مذهل تحت قيادة إيدي هاو يستعد الفريق للعودة لدوري الأبطال لأول مرة خلال 20 عاما وعلى الأرجح سينفق الكثير في انتقالات الصيف.

وربما يكون من الصعب على نيوكاسل تحسين مستواه لدرجة كبيرة لكن من الصعب أيضا أن يكون أعجوبة لموسم واحد فقط.

وفي ظل الاستقرار مع الإدارة السعودية للنادي والاستثمارات المنتظرة في سوق الانتقالات فليس صعبا أن يظل نيوكاسل في المربع الذهبي وربما يطمح لأبعد من ذلك.

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