جيرو يسجل ثلاثية في فوز ميلان الساحق على سامبدوريا

المصدر: رويترز

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أحرز أوليفييه جيرو ثلاثة أهداف ليقود ميلان للفوز 5-1 على سامبدوريا، الذي تأكد هبوطه، مانحا فريق المدرب ستيفانو بيولي دفعة معنوية في أمس الحاجة إليها بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس السبت.

وقلص ميلان صاحب المركز الخامس الفارق مع لاتسيو رابع الترتيب إلى نقطة واحدة قبل أن يلعب فريق المدرب ماوريتسيو ساري أمام أودينيزي اليوم الأحد.

منح رافائيل لياو التقدم لميلان في الدقيقة التاسعة، لكن سامبدوريا أدرك التعادل سريعا بواسطة فابيو كوالياريلا.

ورد ميلان بثلاثية جيرو بجانب هدف إبراهيم دياز ليكمل الانتصار المقنع للفريق المتعثر.

استرد ميلان، الذي ودع دوري أبطال أوروبا في وقت سابق هذا الأسبوع على يد غريمه إنتر ميلان في قبل النهائي عقب خسارة مفاجئة في الدوري المحلي من سبيتسيا المتواضع الأسبوع الماضي، الثقة التي افتقدها مؤخرا.

وقال بيولي لمحطة سكاي سبورت "كان من الجيد التخلص من إحباط الخروج من دوري الأبطال، لعبنا مباراة جيدة وسجلنا أهدافا كثيرة".

وضع لياو ميلان في المقدمة مبكرا في سان سيرو حين هزم الحارس نيكولا رافاليا بتسديدة منخفضة دقيقة.

وأنهى كوالياريلا صيامه الطويل عن الأهداف في الدوري خلال 20 مباراة سابقة ليدرك التعادل سريعا.

ورد جيرو فورا وعاد لهز الشباك بعد عقم في ست مباريات بالدوري معيدا التقدم لأصحاب الضيافة، ثم حول المهاجم الفرنسي النتيجة إلى 3-1 من ركلة جزاء في الدقيقة 29 بعد عرقلة المدافع كوراي جونتر للمهاجم لياو.

وواصل ميلان الضغط بعد الاستراحة واعتقد جيرو أنه أكمل الثلاثية لكن رافاليا أظهر براعته بالتصدي لضربة رأس من مسافة قريبة.

وأضاف دياز هدفا إلى تمريرتيه الحاسمتين حين حول تمريرة ساندرو تونالي العرضية الرائعة إلى الشباك في الدقيقة 63.

وبعد وقت قصير سجل جيرو هدفه الشخصي الثالث.

ويبدو سامبدوريا في طريقه لإنهاء الدوري في المركز الأخير لأول مرة في تاريخه.

ويحل ميلان ضيفا على يوفنتوس في قمة الأسبوع المقبل قبل أن ينهي الموسم باستضافة فيرونا.

وفي وقت سابق أمس سحق بولونيا فريق كريمونيزي 5-1 ليغادر المركز قبل الأخير رافعا رصيده إلى 24 نقطة لكنه على حافة الهبوط.

وحول أتلانتا تأخره إلى فوز 3-1 على فيرونا وتقدم للمركز السادس بفارق نقطتين عن روما السابع.

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