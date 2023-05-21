سوسيداد يفسد احتفالات البطل برشلونة ويهزمه في كامب نو

المصدر: رويترز

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أفسد ريال سوسيداد احتفالات برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بين جماهيره بعد أن تغلب على مضيفه 2-1 في كامب نو أمس السبت.

وتوج فريق المدرب تشابي هرنانديز باللقب للمرة 27 قبل أربع جولات من النهاية عقب فوزه 4-2 على جاره إسبانيول الأسبوع الماضي.

افتتح سوسيداد التسجيل مبكرا بعد خمس دقائق عبر ميكل ميرينو في الدقيقة الخامسة وعزز ألكسندر سورلوث تفوق الزوار في الدقيقة 72.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفا شرفيا لبرشلونة في الرمق الأخير معززا تصدره لقائمة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا.

وعزز سوسيداد موقعه في المركز الرابع برصيد 65 نقطة من 35 مباراة.

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