ألقاب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي تحت قيادة غوارديولا

المصدر: رويترز

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فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة السابعة خلال 12 عاما بعد خسارة أرسنال صاحب المركز الثاني 1-صفر أمام مضيفه نوتنغهام فورست اليوم السبت.

وفيما يلي سجل فوز بيب غوارديولا بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز لخمس مرات منذ توليه المسؤولية في 2016.

2017-2018

بعد حاجة غوارديولا إلى موسم للتأقلم على الدوري والكرة الإنجليزية حقق فريقه عدة أرقام قياسية بعد فوزه باللقب.

وأحرز سيتي لقب الدوري في أبريل وأصبح أول فريق يحقق 100 نقطة بعدما فاز في اللحظات الأخيرة في الجولة الأخيرة منهيا الدوري بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد.

مجموع النقاط: 100 (رقم قياسي)

عدد الأهداف المسجلة: 106 (رقم قياسي)

عدد الأهداف المستقبلة: 28

هداف الفريق: سيرجيو أغويرو برصيد 21 هدفا

2018-2019

لم يكن اللقب الثاني لفريق غوارديولا سهل المنال بعدما تنافس مع ليفربول حتى الجولة الأخيرة.

لكن سيتي تماسك وفاز في آخر 14 مباراة بالدوري وحقق اللقب بعدما جمع 98 نقطة بينما حصد ليفربول، الذي خسر مباراة واحدة، 97 ليحل ثانيا وهو أعلى عدد من النقاط لفريق وصيف في تاريخ دوري الأضواء الإنجليزي.

وأصبح سيتي أيضا أول فريق يحقق ثلاثية محلية بعدما فاز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

مجموع النقاط: 98

عدد الأهداف المسجلة: 95

عدد الأهداف المستقبلة: 23

هداف الفريق: سيرجيو أغويرو برصيد 21 هدفا

2020-2021

بعد أن حل ثانيا في موسم 2019-2020 وتأخر بفارق 18 نقطة عن ليفربول الذي توج باللقب، عاد فريق المدرب غوارديولا ليسيطر مجددا في موسم أقيم أغلبه دون حضور مشجعين بسبب جائحة كورونا.

وعانى ليفربول من تراجع في المستوى بعدما تلقى ست هزائم متتالية على ملعب أنفيلد رغم تجنب الخسارة هناك لأربع سنوات سابقة.

ومع فوز سيتي في 15 مباراة متتالية وحصد اللقب، أنهى ليفربول الدوري في المركز الثالث خلف مانشستر يونايتد.

مجموع النقاط: 86

عدد الأهداف المسجلة: 83

عدد الأهداف المستقبلة: 32

هداف الفريق: إيلكاي غاندوغان برصيد 13 هدفا

2021-2022

مع عودة الجماهير للمدرجات عاد ليفربول لمستواه وكان السباق على اللقب مثيرا حتى الأسابيع الأخيرة بعدما هدد تشيلسي الفريقين لفترة قصيرة.

وخسر سيتي ثلاث مباريات في الموسم مقابل خسارتين فقط لفريق المدرب كلوب الذي نافس على أربع جبهات.

وحسم سيتي الدوري في الجولة الأخيرة وخسره ليفربول بفارق نقطة واحدة فقط.

وكان ليفربول متعادلا مع ولفرهامبتون واندرارز بينما يتأخر سيتي 2-صفر قبل نصف ساعة من نهاية مباراته مع أستون فيلا قبل أن يسجل ثلاثة أهداف ليفوز ويحقق لقب الدوري الرابع في خمس سنوات.

مجموع النقاط: 93

عدد الأهداف المسجلة: 99

عدد الأهداف المستقبلة: 26

هداف الفريق: كيفن دي بروين برصيد 15 هدفا

2022-2023

مع الإخفاق في التعاقد مع هاري كين في الصيف الماضي، لم يهدر سيتي أي وقت وتعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند في صفقة مؤثرة.

ولم يهدر هالاند أي وقت وحطم الرقم الخاص بتسجيل أكبر عدد من أهداف في موسم واحد وأحرز (36 هدفا) كما سجل أكثر من 50 هدفا في جميع المسابقات.

وكان أرسنال مفاجأة الموسم حيث تصدر فريق المدرب ميكل أرتيتا المكون من لاعبين شباب جدول الترتيب لعدة أشهر قبل انهيار مستواه في الفترة الأخيرة بشكل سمح لسيتي صاحب الخبرة بتقليص الفارق.

وتلقى أرسنال المرهق ضربة في آماله للفوز باللقب بعدما فقد 14 نقطة خلال ثماني مباريات بينما أهدر سيتي نقطتين فقط منذ فبراير ليفوز باللقب قبل خوض آخر ثلاث مباريات.

عدد النقاط: 85 (من 35 مباراة)

عدد الأهداف المسجلة: 92 هدفا

عدد الأهداف المستقبلة: 31 هدفا

هداف الفريق: إرلينغ هالاند برصيد 36 هدفا (رقم قياسي)

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