إيقاف كلوب مباراتين بسبب تصريحاته ضد حكم إنجليزي

المصدر: د ب أ

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تقرر إيقاف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مباراتين، بسبب تعليقات أدلى بها ضد الحكم بول تيرني، عقب فوز الفريق الأحمر على توتنهام هوتسبير، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الشهر الماضي.

وأوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كلوب، الذي اعترف بتصريحاته التي اتهم فيها تيرني بحمله ضغينة ضد ليفربول، وشكك في نزاهة الحكم وانحيازه ضمنيا وأساء إلى سمعة اللعبة .

وتلقى كلوب، الذي تم تغريمه أيضًا مبلغ 75 ألف جنيه إسترليني (93 ألف دولار)، بطاقة صفراء خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفربول 4 / 3 على توتنهام بملعب (آنفيلد)، لركضه لمواجهة الحكم الرابع أثناء الاحتفال بفوز الفريق في اللحظات الأخيرة بهدف حمل توقيع نجمه البرتغالي ديوجو جوتا.

ومن المقرر أن يتم تطبيق عقوبة الإيقاف خلال المباراة الأولى لليفربول بأثر فوري، في حين سيتم تعليق القرار في اللقاء الثاني حتى نهاية الموسم المقبل بانتظار السلوك المستقبلي للمدرب الألماني.

وجاء في بيان اتحاد كرة القدم الإنجليزي "تم إيقاف يورجن كلوب مباراتين وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني بعد تعليقات إعلامية أدلى بها بعد مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام هوتسبير يوم الأحد 30 أبريل 2023".

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "سيتم تطبيق قرار إيقاف المدرب في المباراة الأولى باثر فوري، فيما سيتم تعليق الايقاف الثاني حتى نهاية موسم 2023 / 2024 شريطة عدم ارتكابه أي مخالفات أخرى للوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في تلك الفترة".

وأوضح بيان اتحاد الكرة الإنجليزي "اعترف كلوب بأن تعليقاته بشأن حكم المباراة خلال المقابلات الإعلامية التي أجراها عقب المباراة تشكل سلوكا غير لائق لأنها تنطوي على تحيز وتشكك في نزاهة الحكم، وهي تعليقات شخصية ومسيئة لسمعة اللعبة ".

واحتفل كلوب بشكل جنوني بانتصار ليفربول المثير 4 / 3 على توتنهام، حيث أحرز فريقه هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وذلك بعد دقائق قليلة من قلب الفريق اللندني تأخره صفر / 3 إلى تعادل 3 / 3.

في مؤتمره الصحفي عقب المباراة، قال مدرب ليفربول "كيف يمكن أن احتساب خطأ على محمد صلاح (قبل الهدف الثالث لتوتنهام)؟ لدينا تاريخنا مع تيرني. أنا حقا لا أعرف ما الذي لديه ضدنا".

وواصل كلوب حديثه عن حكم المباراة، حيث قال "لقد صرح بأنه لا توجد مشاكل ولكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. كيف ينظر إلي، أنا لا أفهم ذلك".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا "احتفالي كان غير ضروري، وهذا عادل، لكن ما قاله لي عندما أعطاني البطاقة الصفراء ليس جيدا".



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