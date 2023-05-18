ديفيد سيمان حارس أرسنال السابق يشيد بالمدرب أرتيتا

المصدر: د ب أ

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أشاد ديفيد سيمان، حارس مرمى أرسنال السابق، بالأداء "المذهل" الذي يقدمه الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق، والتحول الذي مكنه من منافسة مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرسنال سيلعب في دوري أبطال أوروبا العام المقبل للمرة الأولى منذ موسم 2016/2017، وذلك بعد موسم رائع شهد تصدر الفريق لترتيب الدوري حتى الأسابيع الأخيرة.

وأشاد حارس مرمى أرسنال والمنتخب الإنجليزي السابق بأداء المدرب الإسباني وتأثيره، رغم أنه يتولى دوره الفني الأول في مسيرته، كما دعا ناديه السابق إلى اتخاذ المزيد من الخطوات في مشواره الطويل والطموح لتحقيق الألقاب الموسم المقبل.

وقال سيمان في تصريحات لـ(بي أيه ميديا): "أنها مهمته التدريبية الأولى، لقد قام بعمل رائع، أنها مهمة صعبة لكنه نجح في فعل ذلك".

وأضاف: "الأمر كله يعود إلى أرتيتا، إلى الطريقة التي يجعل بها اللاعبين يؤدون ما يطلبه منهم وهذا ما يتحقق على أرض الملعب ".

وتابع: "أرسنال سيحكم عليه من خلال أدائه في دوري أبطال أوروبا، لكنني أمل في تحقيق البطولات، هذه هي المكانة الذي يجب أن يكون فيها النادي، العودة إلى منصات التتويج".

وانضم أرتيتا إلى أرسنال في عام 2019 وقاد الفريق للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2020، قبل أن يشهد الفريق تطورا كبيرا في مركزه ببطولة الدوري خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، حيث أنهى موسم 2020/2021 في المركز الثامن، قبل أن ينهي الموسم التالي في المركز الخامس وفي الموسم الحالي يحتل المركز الثاني.



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