لاعبتان أولمبيتان تضطران لبيع المناشف والملابس لتمويل مشاركتهما في بطولة

المصدر: رويترز

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عرضت أكبر شركة طيران في المكسيك نقل الغطاستين الأولمبيتين أليخاندرا أوروزكو وجابرييلا أجونديز إلى بطولة العالم في اليابان هذا العام مجانا، بعد أن أجبرهم تخفيض التمويل الحكومي على محاولة إيجاد طرق لتحمل نفقات إعدادهم بأنفسهم.

واضطر أبرز رياضيي الألعاب المائية في المكسيك لبيع المناشف وملابس السباحة من بين مبادرات جمع الأموال الأخرى منذ توقف التمويل الحكومي بسبب خلاف مع إدارة الاتحاد المكسيكي للسباحة.

وقالت أوروزكو وأجونديز في الإذاعة الحكومية أمس الأربعاء إنهما تفكران في بيع ميدالياتهما الأولمبية بالمزاد لمواصلة التنافس والاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس العام المقبل.

لكن بعد لحظات، تلقت السباحتان مكالمة على الهواء من مسؤول تنفيذي في طيران المكسيك، قال إن الشركة ستنقل فريق الغطس بأكمله مجانا إلى بطولة العالم للألعاب المائية في اليابان في يوليو المقبل.

وقال كريستيان باسترانا مدير الاتصالات "تابعنا نجاح أليخاندرا وجابرييلا عن كثب، وإذا اضطر الفريق للسفر إلى اليابان، فستنقله الخطوط الجوية المكسيكية وسنكون سعداء للقيام بذلك".

وقالت أوروزكو، التي فازت بفضية القفز على ارتفاع عشرة أمتار في أولمبياد لندن 2012 وتعاونت مع أجونديز في الفوز بالميدالية البرونزية في طوكيو 2021، إن الثنائي فكر على مضض في بيع ميدالياتهما.

وأضافت أوروزكو (26 عاما) لشبكة فورمولا الإذاعية المكسيكية "لا نريد أن نذهب إلى أقصى حد في بيع ميدالياتنا بالمزاد، فنحن نحضر مؤتمرات ونقدم محادثات للأطفال حتى لا تقلل من عزيمتهم مثل هذه المواقف في الرياضة".

وقررت وزيرة الرياضة آنا جيفارا في يناير الماضي إيقاف تمويل اتحاد السباحة بعد سحب الاتحاد الدولي اعترافه برئيس الاتحاد كيريل تودوروف وشكلت "لجنة استقرار" لإدارة الاتحاد.

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