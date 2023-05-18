غوارديولا: شعرت أن مانشستر سيتي جاهز للفوز

المصدر: رويترز

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أمس الأربعاء، إن فريقه كان مستعدا تماما بفضل المزيج الصحيح من الهدوء والضغط في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد.

وسحق بطل إنجلترا ضيفه حامل اللقب 4-صفر ليفوز بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين ويصل إلى النهائي ضد إنتر ميلان، حيث سيحاول الفوز بأبرز بطولة للأندية في أوروبا للمرة الأولى.

وحقق سيتي ثأرا لطيفا لهزيمة مؤلمة في قبل النهائي أمام ريال قبل 12 شهرا.

وقال غوارديولا للصحفيين "كان لدي شعور في الأيام الماضية بأن لدينا مزيج من الهدوء والضغط للعب مثل هذا النوع من المباريات.

"وبعد عشر أو 15 دقيقة كان لدي شعور بالألم الذي عانينا منه الموسم الماضي ... كان صعبا حقا، بالهزيمة التي خسرنا بها وأعتقد أنه في هذه اللحظة كان علينا تجرع السم".

وأطاح ريال بنظيره الإنجليزي قبل 12 شهرا بنتيجة 6-5 إجمالا بعد انتفاضة استثنائية متأخرة في إياب قبل النهائي.

وأضاف المدرب الإسباني "في الرياضة، تُتاح لك فرصة أخرى وعندما أسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد، قلت ‭'‬نعم، أريد ذلك‭'‬".

وأحرز برناردو سيلفا ثنائية في الشوط الأول ليضع سيتي في المقدمة، وبعد أن فشل إرلينج هالاند في استغلال فرصتين مذهلتين أكمل مانويل أكانجي وخوليان ألفاريز الانتصار برباعية.

ووصل ريال مدريد إلى مانشستر والتاريخ إلى جانبه كحامل للقب والبطل 14 مرة.

لكن سيتي، مدعوما بعدم الهزيمة في 23 مباراة متتالية في كافة المسابقات و26 مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد، استفاد من جماهيره الغفيرة التي احتشدت في الملعب في استقبال العملاق الإسباني.

وخاض سيتي قبل نهائي 2021 ضد باريس سان جيرمان في مانشستر دون جماهيره بسبب وباء كوفيد-19 وهذه المرة ظل اللاعبون على أرض الملعب فترة طويلة بعد صفارة النهاية للاحتفال، حيث لف هالاند العلم النرويجي حول كتفيه.

وقال غوارديولا "(الليلة كانت) أفضل بكثير. شعرت، لا أعرف لماذا، أن الفريق مستعد للمنافسة على المستوى الذي تنافسوا فيه اليوم (أمس)".

وبات سيتي على بُعد ثلاثة انتصارات من تحقيق ثلاثة ألقاب هذا الموسم، حيث يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من يونيو المقبل ويمكن أن يحتفظ بلقب الدوري الممتاز بعد غد السبت.

وأضاف غوارديولا "نحن أقرب. هذا الموسم رائع حقا بما فعلناه بالفعل. المتعة والفرح، كم نستمتع بهذا الموسم مرارا وتكرارا. نحن نسعد جماهيرنا في جميع أنحاء العالم، إنهم يرون فريقا جيدا يلعب بشكل جماعي. هذا أكبر إطراء".

وقال غوارديولا إن اللاعبين والجهاز الفني وأسرهم سيجتمعون لتناول إفطار الفريق قبل الاستمتاع بيوم عطلة اليوم الخميس قبل الاستعداد للخطوة الأخيرة لاقتناص لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيضمن الفوز على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول في العاشر من يونيو المقبل الكأس الوحيدة التي كان الشيخ منصور بن زايد مالك النادي يتوق إليها منذ شراء سيتي في 2008، بعد أن خسر أمام تشيلسي قبل عامين في ظهوره الوحيد السابق في النهائي.

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