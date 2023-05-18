ماذا قال لاعبو السيتي بعد الفوز الساحق على ريال مدريد؟

المصدر: رويترز

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أشاد برناردو سيلفا، الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، بانتصار فريقه الإنجليزي الساحق على ضيفه الإسباني 4-صفر ووصفه بأنه ليلة "جميلة" و"رائعة".

وقال سيلفا إنه أصيب بخيبة أمل بسبب أدائه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 في مدريد الأسبوع الماضي، لذلك كان سعيدا بتسجيل أول هدفين في الفوز الكبير في مانشستر الذي ضمن انتصار فريقه 5-1 في مجموع المباراتين ومكانا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لاعب الوسط البرتغالي "إنها ليلة جميلة لنا. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. لكن الفوز على فريق مدريد 4-صفر على أرضنا كان رائعا".

وأضاف سيلفا، الذي خسر فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي قبل عامين، "شعور رائع بأن تكون في النهائي مرة أخرى ونأمل هذه المرة أن نحاول الفوز باللقب.

"أدائي في المباراة الأولى في مدريد لم يكن ما كنت أرغب فيه، وأردت أن أحاول تعويض ذلك لأنني لم أشعر أنني بحالة جيدة على الإطلاق بعد المباراة الأولى. وهنا كان علي أن أفعل ما هو أفضل لزملائي وللمشجعين.

"كنا مرنين ومتحمسين للغاية ومنظمين في ذات الوقت. أنا سعيد للغاية بهذا الأداء".

وقاد سيلفا مانشستر سيتي للفوز بالمباراة بشكل فعال بثنائية بالشوط الأول وكان هدفه الثاني من ضربة رأس ذكية.

وقال ضاحكا "أنا قصير، لكنني أجيد ضربات الرأس!"

وسيلتقي الفريق الإنجليزي مع إنتر ميلان في النهائي.

وقال سيلفا عن الفريق الإيطالي "يبدون أقوياء ومنظمين للغاية من الناحية الدفاعية ويتسمون بالسرعة في الهجمات المرتدة. ستكون مباراة صعبة لكننا سنقاتل".

‬منافس متفوق

‭ ‬ كان داني كاربخال مدافع ريال مدريد كريما عند الهزيمة وقال لمحطة موفيستار التلفزيونية الإسبانية "كان المنافس أفضل منا في مباراة الإياب، لقد تفوقوا علينا بفارق كبير. لقد كان منافسا متفوقا حقا.

"افتقرنا للقليل ... لقد دافعنا مبكرا للغاية. بعد الاستراحة قدمنا أداء أفضل. سنعود أقوى.

"كنا نعلم أنهم أقوياء للغاية على أرضهم، ولكن بعد مباراة الذهاب اعتقدنا جميعا أنه يمكننا خوض مباراة أفضل".

وقال جاك غريليتش لاعب مانشستر سيتي، الذي أرهق الإسبان في استاد الاتحاد، إنه كان يحلم دائما باللعب في دوري أبطال أوروبا.

وقال "إنه أمر لا يصدق ... لا أعتقد أن الكثير من الفرق ستفعل ذلك مع ريال مدريد".

وقال المدافع كايل ووكر، الذي كان ندا لفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في سرعته وحد من خطورته طوال المباراة، إنها كانت مباراة صعبة.

وأضاف "اعتقد أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، لقد سيطروا على الكرة بشكل جيد خاصة في الشوط الأول. يجب أن يكون لديك القليل من الغرور كما يفعل المهاجمون. أقول دائما يجب أن تكون ندا لهم دائما واستغل سرعتي لتحقيق ذلك".

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