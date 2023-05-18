مدرب ريال مدريد يكشف أسباب الخسارة القاسية أمام السيتي

المصدر: البيان

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نجح مانشستر سيتي في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في ثلاثة مواسم، عن جدارة واستحقاق، بفوزه 4-صفر على ريال مدريد حامل اللقب في إياب قبل النهائي أمس الأربعاء و5-1 في مجموع المباراتين.

وسجل برناردو سيلفا هدفين في الشوط الأول ليسيطر سيتي على المباراة أمام بطل أوروبا 14 مرة بينما أحرز إيدر ميليتاو هدفا بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني قبل أن يحرز خوليان ألفاريز الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع ليثأر سيتي بقيادة بيب غوارديولا لهزيمته في الدور ذاته الموسم الماضي.

وكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أسباب الخسارة القاسية مؤكداً أن السيتي تفوق في كل شيء على فريقه وأنه كان الأحق بالتأهل إلى المباراة النهائية.

وقال المدرب المخضرم، في تصريحات تلفزيونية، إن الأمر سهل.. مانشستر سيتي كانوا أفضل منا من بداية المباراة إلى النهاية، مضيفاً أنهم استغلوا الفرص في الشوط الأول وحاولنا في الشوط الثاني ولكن هذا كان مستحيلا، كانوا أفضل منا ويستحقون الفوز.

وأضاف أنشيلوتي أن الوقت ليس مناسبا للحديث عما قيل في السابق، حزين جدا بسبب الخسارة ويجب أن ننظر للموسم القادم في دوري الأبطال.

وبسؤاله عن الرقم القياسي الذي حققه كأكثر مدرب يخوض المباريات في دوري الأبطال، علق المدرب الإيطالي: "لست سعيدا جدا بهذا الأمر، نفوز في بعض الأحيان ونخسر أيضا وأحاول التعلم من الخسارة".

ويلتقي مانشستر سيتي في النهائي المقرر على ملعب أتاتورك في إسطنبول في 10 يونيو المقبل، مع إنتر الإيطالي الذي بلغ هذا الدور على حساب جاره في المدينة الواحدة ميلان بالفوز عليه ذهابا وإيابا 2-صفر و1-صفر.

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