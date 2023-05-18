مانشستر سيتي يكتسح ريال مدريد برباعية ويبلغ نهائي دوري الأبطال

المصدر: رويترز

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تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في ثلاثة مواسم بتفوقه على ريال مدريد حامل اللقب 4-صفر الأربعاء في إياب قبل النهائي ليفوز 5-1 في مجموع المباراتين.

وسجل برناردو سيلفا هدفين في الشوط الأول بينما أحرز إيدر ميليتاو هدفا عن طريق الخطأ في مرماه قبل أن يحرز خوليان ألفاريز الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع ليثأر سيتي لهزيمته في الدور ذاته من الموسم الماضي.

وسيصبح سيتي المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب عندما يواجه إنتر ميلان في النهائي.

ولم يخسر سيتي في 26 مباراة على ملعبه ولم تكن مسيرته الخالية من الهزائم على ملعبه مهددة بمجرد أن سجل سيلفا الهدف الأول في الدقيقة 23 لتسكن شباك الحارس تيبو كورتوا قبل أن يلعب ضربة رأس سكنت الشباك في الدقيقة 37.

وكان الشوط الثاني بمثابة تحصيل حاصل إذ استمر تفوق سيتي، الذي اقترب من تحقيق ثلاثية من الألقاب، على ريال الذي كان يسعى للفوز باللقب للمرة السادسة في عشرة مواسم.

وأغلق ميليتاو باب العودة على سيتي عندما اصطدمت به عرضية كيفن دي بروين لتسكن الشباك في الدقيقة 76 قبل أن يزيد ألفاريز غلة الأهداف في الوقت بدل الضائع بعد حلوله بديلا لإرلينغ هالاند.

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