ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين بنهاية الموسم

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن رحيل الرباعي جيمس ميلنر وروبرتو فيرمينو وأليكس أوكسلايد شامبرلين ونابي كيتا عن صفوف الفريق مع نهاية عقدهم بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ميلنر وفيرمينو انضما إلى صفوف ليفربول في حزيران / يونيو عام 2015، وحققا مع الفريق دوري أبطال أوروبا عام 2019 على حساب توتنهام.

وانضم أوكسلايد شامبرلين في حزيران / يونيو عام 2017 وكيتا في العام التالي، حيث لعب ذلك الرباعي دورا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019/ 2020.

وذكر بيان لليفربول: "يمكننا تأكيد رحيل روبرتو فيرمينو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وأليكس أوكسلايد شامبرلين مع نهاية عقودهم هذا الصيف".

وارتبط ميلنر / 37 عاما/ بالانتقال إلى برايتون ونادي ليدز في بلدته مسقط رأسه بعد ثمانية أعوام في أنفيلد.

ولعب ميلنر مع ليدز للمرة الأولى في سن 16 عاما في عام 2002، كما لعب لأندية نيوكاسل وأستون فيلا ومانشستر سيتي قبل الانضمام إلى ليفربول في عام 2015.

وشارك ميلنر في 617 مباراة بالدوري الإنجليزي، خلف كل من جاريث باري (652) وريان جيجز (632) في ترتيب أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وتعاقد ليفربول مع ميلنر في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي حيث كان قد فاز هناك بلقبين للدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال خمسة أعوام في ملعب "الاتحاد".

وفي ثماني مواسم في ليفربول ،فاز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وشارك في 61 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا ، وكانت آخر مشاركة دولية في عام 2016.



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