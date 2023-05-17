مدرب نيوكاسل يطالب بالعمل لمنع أحداث مأساوية بملاعب كرة القدم

المصدر: د ب أ

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قال إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل، إنه يأمل في أن تتسبب الواقعة التي تعرض فيها للخطر في ملعب "إيلاند رود"، في المساعدة على منع المزيد من الأحداث المأساوية على أرضية ملاعب كرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن المدرب البالغ من العمر 45 عاما، كان قد دخل في مواجهة مع مشجع غاضب خلال مباراته مع ليدز التي انتهت بالتعادل 2 /2 بالدوري الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين تم منع المشجع من دخول الملعب للأبد وتم اتهامه بالاعتداء.

وقال هاو، الذي كشف أيضا عن تلقيه اتصالا من ريتشارد بيفان، الرئيس التنفيذي لاتحاد المدربين عقب الواقعة: "القلق بالنسبة لي هو من المستقبل".

وأضاف: "الواقعة انتهت، وقد تم اتخاذ الاجراءات، لكن القلق بالنسبة لي هو ماذا بعد، ماذا عن المستقبل".

وأضاف: "أتمنى أن تساعد هذه الواقعة السلطات والمسؤولين وكل من يهتم بأمن وسلامة اللاعبين، على تؤدي إلى تغيير ضئيل أو تشجع شخصا على التفكير في كيفية قيامنا بتطوير الأمور، ، عندئذ ، ستكون الواقعة جديرة بالاهتمام لأنني أكره رؤية واقعة مأساوية على أرض الملعب كان يمكن تفاديها".

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، ويواجه برايتون صاحب المركز السادس غدا الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة 25 من البطولة.



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