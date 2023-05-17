أوباميانج يريد العودة لمنتخب الجابون بعد عام من اعتزاله

المصدر: رويترز

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قال المهاجم بيير-إيمريك أوباميانج الثلاثاء إنه جاهز للعودة إلى منتخب الجابون بعد عام واحد من اعتزاله اللعب الدولي مشيرا إلى تأثير علي بونجو أونديمبا رئيس البلاد على قراره.

ومرت علاقة مهاجم تشيلسي بعدة تقلبات مع الاتحاد الجابوني منذ مشاركته الأولى في 2009، واعتزل في مايو من العام الماضي بعد إحراز 30 هدفا في 72 مباراة.

لكن اللاعب البالغ عمره 33 عاما أعلن استعداده للعودة وتحدث إلى المدرب باتريس نوفو.

وكتب أوباميانج في حسابه في انستجرام "قبل عدة أيام استقبلني رئيس الجمهورية علي بونجو أونديمبا واستمعت إلى كلمات قالها من أب إلى ابنه.

"أضع نفسي تحت أمر بلادي والمدرب باتريس نوفو".

وتتصدر الجابون المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج في يناير المقبل.

وتملك الجابون سبع نقاط متقدمة بنقطة واحدة على السودان ونقطتين على موريتانيا فيما تتذيل الكونجو الديمقراطية المجموعة بأربع نقاط.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات التي تقام بمشاركة 24 فريقا.

ولم يشارك أوباميانج سوى في خمس مباريات مع تشيلسي في الدوري هذا الموسم، وأحرز هدفا واحدا أمام كريستال بالاس في أكتوبر الماضي.

ويبدو مهاجم أرسنال السابق في طريقه للعودة إلى برشلونة الذي رحل عن صفوفه مطلع الموسم الحالي.

وقال برشلونة إنه سيمنح أوباميانج ميدالية الفوز بالدوري رغم مشاركته لثماني دقائق فقط قبل انتقاله إلى تشيلسي.

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