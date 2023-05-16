التايمز: جاسم بن حمد آل ثاني قدم عرضا نهائيا محسنا لشراء يونايتد

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة التايمز أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قدم عرضا نهائيا محسنا اليوم الثلاثاء لشراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق، قدم عروضا سابقة لشراء عملاق الدوري الإنجليزي.

وبدأت عائلة جليزر الأمريكية، المالكة ليونايتد، عملية بيع النادي وتلقت عدة عروض منها من الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات ورجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن أي بيع ليونايتد سيتجاوز على الأرجح أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، وذلك مقابل 5.2 مليار دولار بما في ذلك الديون والاستثمارات المدفوعة لشراء نادي تشيلسي.



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