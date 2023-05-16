أنشيلوتي: الجودة لا تكفي وحدها للتغلب على سيتي

المصدر: رويترز

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فريقه يحتاج إلى أكثر من الموهبة الفردية للتغلب على مانشستر سيتي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث يسعى للفوز بلقبه 15 في كأس أوروبا.

وفاز ريال بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في العقد الأخير منها ثلاثة مع زين الدين زيدان واثنان مع أنشيلوتي، بما في ذلك الموسم الماضي عندما تغلب على سيتي في الدور قبل النهائي 6-5 في مجموع المباراتين.

وتعادل الفريقان 1-1 ذهابا في إسبانيا حيث تقدم ريال مدريد بهدف مذهل لفينيسيوس جونيور لكن كيفن دي بروين لاعب سيتي أدرك التعادل في الشوط الثاني.

وحذر أنشيلوتي، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات كمدرب وهو رقم قياسي مع ميلان وريال مدريد، لاعبيه من التراخي أمام المنافس على ملعب الاتحاد غدا الأربعاء.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء "الجودة وحدها لا تكفي لمواجهة مثل هذه المباريات. يجب أن يكون لديك أشياء أخرى.

"ليس من السهل شرح (وصفة ريال مدريد للنجاح)، لكنني أعتقد أن دوري أبطال أوروبا مميز لريال مدريد بسبب التاريخ‭"‬.

وتوقع المدرب الإيطالي مباراة متكافئة مثلما حدث في التعادل في برنابيو الأسبوع الماضي.

وأضاف أنشيلوتي "الغد لن يكون مختلفا عن مباراة الذهاب.

"نريد تحسين بعض الأشياء من الأسبوع الماضي. سيتي لديه أفضل فريق في أوروبا في الوقت الحالي وسيكون الأمر مثيرا.

"لكن عندما نتعامل مع منافس بهذا الحجم لا ننظر إلى لاعب أو لاعبين بعينهم. نحن لا نفكر فقط في إرلينج هالاند ... وماذا عن كيفن دي بروين؟ وماذا عن إيلكاي جندوجان؟ وماذا عن رياض محرز؟ ستكون مباراة صعبة".



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