أرتيتا يعتذر بعد تلاشي حلم أرسنال في التتويج بلقب الدوري

المصدر: رويترز

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بدأ ميكل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الأحد وهو متمسك بالأمل في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع مانشستر سيتي، لكنه أنهاه وهو يعتذر لجماهير النادي.

وخسر أرسنال بملعبه أمام برايتون أند هوف ألبيون المذهل 3-صفر بعد وقت قصير من تفوق سيتي على إيفرتون بنفس النتيجة ليتلاشى حلم فريق أرتيتا.

وغادر الآلاف من مشجعي أرسنال بالفعل مع التأخر 2-صفر، وبدا الاستاد خاويا عند استقبال الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع وسط شعور عام بالخزي بعد تصدر الفريق جدول الترتيب لفترة طويلة بالموسم لكنه تعثر في آخر ستة أسابيع.

وقال أرتيتا لمحطة سكاي سبورتس "قبل أسبوع كنت أقف هنا فخورا، واليوم اعتذر بسبب الأداء في الشوط الثاني، لم يكن مقبولا".

وأضاف المدرب الإسباني "من الناحية الحسابية لا يزال اللقب ممكنا، لكن من المستحيل التفكير في ذلك اليوم".

وتابع "يجب أن نتخطى هذه النتيجة والأداء في الشوط الثاني وأن نفهم السبب ثم نتخذ رد فعل مختلف".

وعندما تغلب أرسنال 4-1 على ليدز يونايتد الشهر الماضي كان متفوقا بثماني نقاط على سيتي ويسيطر في سباق اللقب.

لكن منذ تلك المباراة حقق فوزين فقط في سبع مواجهات وسقط أمام سيتي الشهر الماضي.

وقطع أرسنال خطوات كبيرة للأمام هذا الموسم بعدما احتل المركز الخامس في الموسم الماضي، لكن أرتيتا المكتئب لم يجد إيجابيات كثيرة من فريقه الذي انهار في الشوط الثاني أمام برايتون.

وأبلغ الصحفيين "معرفة نتيجة سيتي لا يمكن أن تبرر ما حدث في الشوط الثاني، نشعر بالإحباط حاليا.

"قاتلنا للوصول لهذه المكانة واليوم لحظة عصيبة من أجل التشبث بالحلم، لكن لا يمكن تقبل ما حدث في الشوط الثاني".

ويحتاج أرسنال للتعافي قبل مواجهة نوتنغهام فورست يوم السبت، وستعني الهزيمة تتويج سيتي باللقب.

وحتى إذا فاز أرسنال سيحتاج فريق المدرب بيب غوارديولا إلى انتصار واحد في ثلاث مباريات متبقية ليحسم اللقب.

وقال أرتيتا "أكره شعور إحباط الناس بعد توقع النجاح حقا، هذا أكثر شيء أشعر بالأسف تجاهه اليوم ويجب أن نعتذر".

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