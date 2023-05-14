مدرب ليفربول يتوقع المزيد من نونيز

المصدر: رويترز

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طالب يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجماهير بالتحلي بالصبر مع المهاجم داروين نونيز الذي يواجه صعوبة في هز الشباك قائلا إن مستوى الفريق المتواضع لم يساعد اللاعب البالغ عمره 23 عاما في تسجيل الأهداف.

وأحرز نونيز 15 هدفا في 42 مباراة منذ انتقاله إلى الفريق العام الماضي مقابل 75 مليون يورو (82.56 مليون دولار) وسجل هدفا وحيدا في آخر 11 مباراة لعبها.

وقال كلوب إن اللاعب قادر على تقديم أمور "أكثر بكثير، هذا واضح. يحتاج وقتا للاستقرار. أصعب شيء بالنسبة لمهاجم هو الانضمام إلى فريق ليس في أفضل حالاته".

وأضاف "هذا هو الأصعب، لكنه سجل 15 هدفا، تخيل لو كان موسمنا عاديا بالنسبة لمعاييرنا. موسم نحقق فيه 70 أو 80 نقطة أو يزيد، كان ليسجل أكثر من 20 هدفا، بالتأكيد".

وتابع "15 هدفا أمر لا بأس به على الاطلاق، تتبقى ثلاث مباريات، لذا فمن الممكن أن يزيد هذا الرقم، لكننا تحدثنا بهذا الخصوص ويحتاج وقتا للتأقلم".

ويحل ليفربول، خامس الترتيب الذي استفاق في المباريات الأخيرة سعيا لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل مباشرة لدوري الأبطال، ضيفا على ليستر سيتي المهدد بالهبوط غدا الاثنين.

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