مدرب يونايتد: على جارناتشو المنافسة على مقعد بالتشكيلة الأساسية

المصدر: رويترز

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد إن على الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو إثبات جدارته بمكان في التشكيلة الأساسية للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد موسم أول رائع سجل فيه اللاعب الشاب خمسة أهداف ولعب أربع تمريرات حاسمة.

وفي ظهوره الأول بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، حسم البديل جارناتشو (18 عاما) فوز فريقه 2-صفر على ولفرهامبتون واندرارز بهدف سجله في الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني أمس السبت.

وأبلغ تن هاج الصحفيين "شارك وقام بكل شيء تقريبا بصورة جيدة وسجل هدفا رائعا سيمنحه الثقة. عودته وقدرته على ترك بصمة أمر جيد بالنسبة لنا لما تبقى من الموسم".

وقال "أنا سعيد بقدرتنا على إشراك لاعبين شبان ويحدوني الأمل أنه سيتطور سريعا بما يمكنه من المنافسة على مكان بالتشكيلة الأساسية. فهذا هو التحدي القادم بالنسبة له".

واعتبر تن هاج أن صناعة القرارات وتحليل المواقف وتحديد الوقت المناسب للتسديد على المرمى من بين المهارات التي يحتاجها جارناتشو ليضمن مقعدا في التشكيلة الأساسية.

وأضاف "قرارات كهذه هي الفارق بين اللاعب الجيد ولاعب القمة. لكن عندما تنظر إلى الصورة الشاملة، فإنه موهبة كبيرة ويتمتع بالجرأة الشديدة".

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