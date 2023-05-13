بيع فريق واشنطن كوماندرز باكثر من 6 مليارات دولار

المصدر: د ب أ

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اتفقت مجموعة تجارية بقيادة المستثمر جوش هاريس على شراء نادي "واشنطن كوماندرز" لكرة القدم الأمريكية، مقابل صفقة قياسية تبلغ قيمتها أكثر من ستة مليارات دولار.

وأوضحت شبكة "إسبن" التلفزيونية أن المجموعة الاستثمارية اتفقت مع دان وتانيا سايندر الملاك السابقين للنادي على الصفقة مقابل 05ر6 مليار دولار (نحو 6ر5 مليار يورو)، ليتجاوز هذا المقابل الصفقة القياسية السابقة؛ وهي صفقة بيع نادي "دينفر برونكوس" مقابل 65ر4 مليار دولار في أغسطس 2022.

وذكر دان وتانيا سايندر في بيان: "نشعر تماما بالسعادة للاتفاق على الصفقة مع جوش هاريس ومجموعة شركائه. نتطلع لإتمام عملية البيع قريبا ومساندة جوش والفريق في السنوات المقبلة".

ولم توافق الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية حتى الآن على الصفقة، ولكن الموافقة تعتبر أمرا محسوما وروتينيا.

ويمتلك جوش هاريس أيضا فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الأمريكي لكرة السلة للمحترفين وفريق "نيو جيرسي ديفلز" الأمريكي لهوكي الجليد.



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