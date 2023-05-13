تن هاج يثق في رغبة أبرز اللاعبين بالانضمام إلى مانشستر يونايتد

المصدر: رويترز

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه يمكن أن يجتذب المزيد من "اللاعبين المميزين" بعد أن وجد صعوبة في إقناع بعضهم بالانضمام للنادي الموسم الماضي، وذلك في محاولة المدرب الهولندي إعادة الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمجده السابق.

وتولى تن هاج، مدرب أياكس أمستردام السابق، المسؤولية في أولد ترافورد العام الماضي وتغلب على بداية متذبذبة لقيادة العملاق الإنجليزي للفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في فبراير شباط الماضي وإنهاء صيام عن الألقاب دام ستة أعوام.

ويتمنى المدرب الهولندي ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل يونايتد حاليا المركز الرابع في الدوري. وأعرب عن ثقته في أن المزيد من اللاعبين الكبار يريدون أن يكونوا جزءا من الفريق.

وقال تن هاج للصحفيين قبل استضافة ولفرهامبتون واندرارز في وقت لاحق اليوم السبت "أرى فرقا كبيرا مقارنة بالعام الماضي. الآن يرى العديد من اللاعبين مشروعنا وما يجري والديناميكية والطموح.

"كان هناك الكثير من التحفظات العام الماضي والشكوك عندما قدمنا عروضا للاعبين. هذا العام يريد العديد من اللاعبين المتميزين أن يأتوا إلى أولد ترافورد".

وتعاقد يونايتد مع لاعبين مثل كاسيميرو وأنتوني وليساندرو مارتينيز وكريستيان إريكسن وتايرل مالاسيا تحت قيادة تن هاج. وتم ربط النادي بعدد من اللاعبين بما في ذلك مهاجم توتنهام هوتسبير هاري كين.

وقال تن هاج إن التوقعات ستكون أعلى الموسم المقبل لأننا حققنا تقدما مطردا.

وأضاف "علينا إعادة البناء من جديد. نحن في هذه العملية وفي الاتجاه الصحيح. يمكنك أن ترى ذلك في الطريقة التي نلعب بها".

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