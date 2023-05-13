الأهلي المصري يفوز على الترجي التونسي ويقترب من نهائي دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترب فريق الأهلي المصري من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه الترجي التونسي 3 / صفر في ذهاب الدور قبل النهائي بالبطولة.

وتقدم الأهلي بهدف سجله الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة الثامنة ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 55 قبل أن يسجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل في القاهرة، حيث يكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين ليتأهل للنهائي، فيما يحتاج الترجي للفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف ليعبر للنهائي.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز