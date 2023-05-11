مدرب ميلان متفائل رغم الهزيمة المريرة من إنتر

المصدر: رويترز

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ظل ستيفانو بيولي مدرب ميلان متفائلا رغم الهزيمة المحبطة 2-صفر أمام غريمه المحلي إنتر في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء والتي أرجعها إلى اللمسة الأخيرة الحاسمة لمنافسه.

وسجل إنتر هدفين مبكرين عن طريق إيدن جيكو وهنريخ مخيتاريان وسيدخل مباراة الإياب في سان سيرو يوم الثلاثاء المقبل بأفضلية كبيرة.

وقال بيولي لأمازون برايم إيطاليا "الحقيقة هي أن إنتر قدم أداء أفضل في الشوط الأول وسجل هدفين، بينما تحسن أداء ميلان في الثاني لكنه فشل في هز الشباك".

وكانت الخسارة أمام إنتر الثالثة لميلان من جاره في موسم واحد، وهو الشيء الذي لم يحدث منذ موسم 1994-1995.

وحقق ميلان الفوز 3-2 على إنتر في الدوري الإيطالي في سبتمبر الماضي قبل أن يتعرض لهزيمتين متتاليتين 3-صفر في كأس السوبر المحلية و1-صفر في الدوري.

ومع ذلك أشاد بيولي بصمود فريقه في محاولته للحفاظ على سعيه للفوز بلقبه الأوروبي الثامن بعد 16 عاما من فوزه الأخير عام 2007.

وقال "سنحت لنا عدة فرص في الشوط الثاني لذلك بطبيعة الحال في مباراة الإياب سنحتاج للمزيد من الجودة والشراسة".

وغاب المهاجم رفائيل لياو عن المباراة بسبب إصابة في المعدة لكن بيولي يعتقد أن الدولي البرتغالي قد يكون جاهزا لمباراة الإياب.

وقال "لم يكن في حالة تسمح له باللعب اليوم، وتتبقى ستة أيام على مباراة العودة ونأمل أن يكون جاهزا".

وفاز ميلان بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي مرتين فقط في آخر ست مباريات محلية ويحتل المركز الخامس قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.

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