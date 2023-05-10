أوليفر كان يكشف حقيقة رحيل مولر عن بايرن ميونخ

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم التكهنات التي تفيد بأن توماس مولر قد يرحل عن النادي عقب نهاية الموسم للحصول على وقت أطول للعب في مكان آخر.

وأكد كان في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الأسبوعية اليوم الأربعاء :"هذا لن يحدث".

وأضاف :" إذا حدث هذا سأقنعه بالبقاء بعبارات لا لبس فيها. توماس جاهز، لم يتلق إصابات ولديه شخصية قوية. إنه لاعب مهم للغاية للمنظومة بأكملها. متأكد من أن توماس سيلعب المزيد من المباريات معنا".

وكانت نفس الصحيفة أشارت إلى أن توماس مولر كان يتلاعب بالرحيل عن بايرن لأنه غير راض عن الوقت الذي يحصل عليه للعب تحت قيادة المدرب السابق جوليان ناجلسمان، وخليفته توماس توخيل. ونادرا ما لعب مولر في التشكيل الأساسي للفريق مؤخرا وهو ما أشعل هذا الجدال.

ويلعب مولر /33 عاما/ مع بايرن ميونخ منذ أن كان يبلغ عشرة أعوام وشارك للمرة الأولى في البوندسليجا في عام 2008. وفاز معشوق الجماهير بثلاثيتين مع الفريق في 2013 و2020، بالإضافة للعديد من الألقاب ولقب كأس العالم مع المنتخب الألماني.

وذكرت "بيلد" أن مولر يريد مواصلة اللعب في أعلى المستويات حتى عام 2024 - العام الذي سيشهد نهاية عقده مع بايرن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز