سكالوني يعلق على وجهة ميسي المقبلة

المصدر: رويترز

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قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم الثلاثاء إنه غير مهتم بوجهة قائد المنتخب ليونيل ميسي المقبلة طالما سيشعر بالراحة والسعادة.

وأثار مستقبل ميسي في باريس سان جيرمان تكهنات كثيرة في الأيام الأخيرة بعد أن أوقفه النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لسفره للسعودية وغيابه عن مران.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية الثلاثاء أن صفقة انتقال ميسي إلى السعودية "تمت بالفعل" مضيفة أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بصدد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة قبل توقيع العقد.

لكن والد ميسي خرج لينفي التوصل لأي اتفاق مع أي فريق وأن القرار النهائي سيكون بعد نهاية الموسم الحالي.

وأبلغ سكالوني محطة الكاس القطرية اليوم الثلاثاء "ليذهب (ميسي) إلى المكان الذي سيشعر فيه بالراحة مع زملائه وجماهير النادي.

"الأمر لا يؤثر علينا كمنتخب فهو سعيد عند الانضمام إلينا ونحتاج أن يكون سعيدا".

وكال سكالوني المديح للمنتخب المغربي ومدربه وليد الركراكي بعد بلوغه الدور قبل النهائي في كأس العالم قبل الخسارة أمام فرنسا.

وأضاف سكالوني "بالإضافة إلى المنتخب السعودي فالمغرب كان اكتشاف كأس العالم، وهو فريق محارب.

"وليد فاجأ الجميع وهنأته على العمل المذهل الذي قام به في فترة قصيرة ونجاحه على إقناع لاعبيه بإمكانية الفوز على الفرق الأخرى".

وتولى الركراكي تدريب منتخب بلاده في نهاية أغسطس بعد رحيل البوسني وحيد خليلوجيتش.

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